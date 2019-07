Asos usa el tirón de 'El rey león' y lanza una colección de ropa inspirada en la película

Hace unos días, Disney nos sorprendía con la publicación del nuevo 'Hakuna Matata': un auténtico himno para más de una generación que, sin duda alguna, sirve de adelanto para lo que acontecerá el próximo 19 de julio. Y es que esta es la fecha elegida para el estreno del esperado 'live action' de 'El rey león', de la factoría Disney; el último en sumarse a la carrera de la compañía (como ya hemos visto con Aladdín -aún en cartelera- y Dumbo) por actualizar sus clásicos y ganas así nuevos adeptos.

Como cabía esperar, el 'hype' está por las nubes (¿cumplirá las expectativas de los fans?), y son muchos los que han sabido aprovechar el tirón de Simba y compañía, y sacar partido de él. La firma de moda Asos ha sido una de las más rápidas en complacer al público general (y juvenil en particular) lanzando una colección colorida y veraniega que, como no, se inspira en este clásico de Disney. Y, la verdad, es que está muy conseguida: no olvidan ninguna de las tendencias de este verano... ¡ni a ningún personaje!

Ya a la venta las más de 30 prendas inspiradas en 'El rey León', cabe destacar que una de las herramientas del éxito de Asos ha sido la de publicar de forma paulatina en su Instagram oficial las diferentes novedades de esta campaña, alcanzando numerosos 'likes' y 'me gusta'.

¿Qué tiene de especial esta colección?

La línea inspirada en 'El rey león' cuenta con prendas mascualinas, femeninas y, también, unisex, así como con piezas de Asos Curve y Asos Plus. Una colección muy amplia con la que la compañía no ha querido privar a ningún físico de poder lucir los coloridos estampados que han elegido para la ocasión, muchos de ellos acompañados de serigrafías de algunos de los personajes icónicos de la película de Disney, desde Simba hasta Zazú, pasando, como cabía esperar, por el dúo más cómico de esta cinta: Timón y Pumba.

Más allá de poder lucir las prendas veraniegas estampadas con personajes de 'El rey león' de las que todos los seguidores del universo Disney ya están hablando, cabe destacar que una de las auténticas ventajas de esta colección única de Asos son los precios que han designado a las prendas: es una línea de moda 'low cost', en la que a partir de los ocho euros podemos encontrar chaquetas, camisetas, pantalones o tops...