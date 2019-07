No es la primera vez que la marca norteamericana de cuchillas de depilación Billie apuesta por acabar con la tendencia de mostrar a mujeres sin pelo en las piernas mientras se depilan y poner sobre la mesa un tema que en pleno siglo XXI es tabú: el vello femenino facial y corporal. Prueba de ello es que un personaje tan influyente en el sector joven como lo era la ganadora de Operación Triunfo 2017, Amaia Romero, fuese duramente criticada tras subir una fotografía a Instagram en la que podía verse pelo en sus axilas.

En 2018, la campaña de Billie mostraba a varias mujeres que lucían su vello corporal de distintas partes del cuerpo, acompañada del siguiente mensaje: "Pelo. Todo el mundo tiene, incuso las mujeres. El mundo finge que no existe, pero existe. Lo hemos comprobado. Así que como quieras, cuando quieras y SI quieres (depilarte), allí estaremos". En aquel momento la firma ponía en marcha el 'Project Body Hair', una forma de celebrar y visibilizar el vello en el cuerpo de la mujer tanto si estaba como si no. Así es su alegato: "Durante los últimos 100 años, las marcas de maquinillas de afeitar para mujeres no han reconocido el vello corporal femenino. Los comerciales muestran a las mujeres 'afeitadas', piernas perfectamente lisas y con aerógrafo. Extraño, ¿eh? Pero todas tienen rastrojos cortos, hebras largas o algo intermedio. Lo que hagas con el tuyo depende de ti: cultívalo, deshazte de él o péinalo. Es tu pelo, después de todo".

En esta ocasión, ha aprovechado la llegada del verano para lanzar otro mensaje crítico: "Espera, ¿por qué hay tanta presión para estar 'lista para el verano'? Las revistas nos dicen que dejemos de comer carbohidratos en febrero, sigamos una rutina de 12 pasos para obtener el cuerpo perfecto para la playa y que eliminemos cada mechón de cabello antes de meternos en un traje de baño. El 4 arranca extraoficialmente el verano. Así que este verano, tú eliges. Deja caer tu cabello, tal vez incluso fuera... Esperamos que disfrutes de la brisa."

Las protagonistas del vídeo son mujeres reales, ataviadas con sus trajes de baño, que dejan al descubierto parte del vello natural, celulitis y cuerpos que como norma general las grandes marcas dejan fuera del cánon de belleza:

En línea con el 'Project Body Hair' la compañía también puso en marcha una galería de imágenes para "hacer internet un poco más difusor" de la causa, asegurando que hace falta navegar durante un buen rato para encontrar resultados a 'mujer' en internet en los que pueda verse "una sola hebra". Por ello, animan a las mujeres a unirse: "Ayúdanos a aumentar nuestra biblioteca de imágenes usando #projectbodyhair o cargando tu propia foto".

La marca también ha sabido hacer publicidad en beneficio de su colectivo, alegando que "las mujeres a las que les gusta depilarse han estado pagando demasiado durante mucho tiempo" refiriéndose a la tasa rosa: mismo producto de belleza, dos colores distintos y un precio más caro, por destinarse a distintos sexos.