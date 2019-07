Si bien es cierto que durante las horas de más luz hay que tener las persianas bajadas y las ventanas cerradas, para evitar que la temperatura de las estancias de la casa aumente ; esto no implica que debamos vivir en penumbra. De hecho, a partir de las siete de la tarde es recomendable entreabrir las persianas para que el calor no se acumule en casa , pues los ventiladores dejarán de cumplir su función y solo moverán aire a altas temperaturas.

4

Solo usar ventiladores

No todo el mundo puede permitirse un aparato de aire acondicionado, por lo que son muchos los aragoneses que optan por la instalación de ventiladores que les ayuden a sobrellevar las altas temperaturas. Pero, su uso no siempre lo consigue; ya que están preparados para refrescar a la persona que recibe el aire, pero no las estancias. Para lograr que la casa no sea un horno, la mejor solución es colocar un recipiente con hielos delante de las aspas del ventilador para que el aire que despida sea frío y húmedo.