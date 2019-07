Los beneficios de irse de Erasmus

Un año fuera conlleva muchos sacrificios: despedirse de los amigos una temporada, de la familia, de los hobbies, de las mascotas, de las comidas favoritas, de los planes en el tiempo libre... En definitiva, de tu ritmo de vida habitual. Además, supone comprometerse a estudiar en otro idioma y a integrarse en una cultura y una comunidad diferentes. Pero, ¿y las razones por las que hacer un Erasmus? Muchas y muy variadas.

Hay cosas que solo aprenderás durante tu estancia en otro país, y gente que se convertirá en tu segunda familia y a la que te habrías perdido de no ser por ese viaje. Si no, que se lo digan al grupo de estudiantes que el Erasmus unió y cuya amistad sigue viva tras pasar 20 años, que se reunió el pasado mes de abril en Zaragoza para recordar su estancia en 1999.

Pero, además de todo esto, los datos del programa 'Recruiting Erasmus' creado por la consultora especializada en gestión de personas PeopleMatters, arrojan luz sobre otra razón que puede resultar muy interesante a muchos jóvenes: las ofertas de empleo para estudiantes Erasmus en España han crecido en cuatro años un 133%. Un 29% de ellos tendría perfiles STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas) y un 40% se habría formado en áreas de economía, empresariales y ciencias jurídicas.

Los motivos de estas preferencias son que el estudiante define en este periodo de tiempo competencias relevantes para las empresas porque, según el socio director de la consultora, Alfonso Jiménez, se han visto marcados por "la globalización, la competitividad, la adaptación al cambio y la transformación digital".

Los destinos favoritos de los universitarios para irse de Erasmus están claros y en lo que respecta a España es uno de ellos para los estudiantes extranjeros, además de ser el tercer país del ránquin que más estudiantes envía fuera. Aunque, si te quedas sin tu primera opción, no descartes otras que no estuvieran en tu lista: la experiencia será enriquecedora sea cual sea el país en el que te asientes.

No obstante, la edad no es un requisito sine qua non, si no que se lo digan a Miguel, que a sus 80 años se fue de Erasmus a Italia. Tampoco lo es que se haya pasado el plazo universitario: más allá del Erasmus existen múltiples opciones para quienes quieran estudiar y seguir formándose en Europa, que puedes encontrar en portales como Ploteos, Erasmus +, Euraxess o Naric.