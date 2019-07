Últimamente es frecuente que Fran Rivera se cuele entre las tendencias del día en Twitter, especialmente desde que fichó como colaborador de 'Espejo Público'. El torero se ha situado en varias ocasiones en el centro de las críticas por sus comentarios sobre diversos temas de actualidad.

Poco después de su incorporación al programa, Fran Rivera protagonizó una discusión con un joven que denunció haber sido agredido por un guardia civil al saltar a una plaza de toros."Los antitaurinos que saltan al ruedo ponen en riesgo la vida del torero", afirmó. A lo que añadió: "Son los antitaurinos los que no respetan. No verás nunca a un taurino ir a insultar a nadie, ni ir a un sitio al que no está invitado, ni saltarse la ley". La polémica siguió en las redes sociales, que se llenaron de comentarios a favor y en contra del torero.

Meses más tarde Fran Rivera volvía a arremeter contra los que están en contra en los toros tras ser recibido a gritos por antitaurinos de Marea Joven Elda y de la Plataforma Animalista de Villena cuando se disponía a dar el pregón de la Semana Santa: “¿Para ser antitaurino hay que dejar de ducharse?", cuestionó el torero en el programa al ser preguntado por el incidente del fin de semana. Un comentario que provocó numerosos enfrentamientos en Twitter entre los defensores y los detractores de la tauromaquia.

Pero, sin duda, una de sus intervenciones más polémicas la protagonizó hace unas semanas en conversación en 'Espejo Público' sobre el delicado caso de la trabajadora de Iveco que se suicidó después de que un vídeo sexual que ella protagonizaba se extendiese por un grupo de Whatsapp de sus compañeros de trabajo: "Los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo". Y las redes comenzaron a arder.

La última ha sido este mismo jueves, cuando en la mesa de opinión del espacio de Atresmedia el diestro ha mostrado su conformidad con las declaraciones de Rocío Monasterio (VOX) sobre la celebración del Orgullo en Madrid: "Imagínate una cabalgata igual, pero de hombres y mujeres heteros que hicieran lo mismo", ha señalado.

Polémicas en redes sociales

Fuera de 'Espejo Público', el torero también ha sido objeto de polémica por sus publicaciones en redes sociales. Una foto toreando con su hija de cinco meses en brazos generó tal revuelo que Rivera tuvo que comparecer ante la Fiscalía de Menores de Sevilla que, tras escucharle, decidió archivar el caso. "Corre más riesgo mi hija cuando va en la mochilita y voy por la calle", sentenció entonces el diestro.

En diciembre de 2018, Rivera compartió un vídeo grabado en un bar de Ávila plagado de referencias franquistas en su decoración. Unas imágenes acompañadas de: "Toros, España... Viva España. Casa Eladio, en Ávila, una maravilla. ¡Viva España! ¡Anda que no!".

Gran polémica levantó también la imagen de un niño llevando la bandera de España en la manifestación contra Pedro Sánchez publicada en su perfil de Instagram. Una fotografía que obligó al hijo de Francisco Rivera 'Paquirri' y Carmina Ordóñez a dar explicaciones en 'Espejo Público': "Hay que inculcar a los niños amor por la patria", señaló.