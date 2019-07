Fran Rivera la ha vuelto a liar. Hace solo unas semanas se convertía en lo más comentado en Twitter por sus declaraciones sobre la joven trabajadora de Iveco que se suicidó después de que un vídeo sexual que ella protagonizaba se extendiese por un grupo de Whatsapp de sus compañeros de trabajo. Esta vez el tema que ha convertido al torero en 'trending topic' ha sido su opinión sobre la celebración del Orgullo en Madrid.

Ha ocurrido este jueves en 'Espejo Público', donde Fran Rivera es tertuliano habitual. Durante la emisión del espacio de Atresmedia se han comentado las palabras de la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, quien aseguró sobre la celebración del Orgullo LGTBI que "cuando una madre y un padre salen a la calle del portal de su casa no tienen por qué encontrarse con ese espectáculo" en el que se "denigra la dignidad de la persona", donde haya exhibiciones poco decorosas y "actos explícitos sexuales en la calle".

Unas palabras que ha levantado ampollas entre los colaboradores del programa conducido por Susanna Griso, si bien el torero ha mostrado su conformidad con las declaraciones de la política.

"Yo no soy susceptible de que se me acuse de xenófobo, ni mucho menos. Mis amigos gais no se ven representados", ha afirmado. "Hay actitudes que no se deben de permitir. Actitudes que dañan. Mis amigos gais me dicen que irían pero no van porque creen que se está perdiendo el sentido por el que protestamos. Ciertas actitudes hacen poco favor", ha explicado a continuación. "Imagínate una cabalgata igual, pero de hombres y mujeres heteros que hicieran lo mismo", ha añadido.

Susanna Griso no ha tardado en reaccionar a las polémicas declaraciones del tertuliano: "Eso no me lo puedo imaginar porque es que no es comparable. La fiesta del Orgullo es reivindicativa", le ha respondido la presentadora. Tampoco los 'tuiteros', que han llenado la red de comentarios y memes.

Cuando ves que Fran Rivera es TT, sin saber nada, escuchar nada, ni leer nada, ya sabes que ha dicho alguna gilipollez. — Leyre (@Leyre262) 4 de julio de 2019

Ver que Fran Rivera es #TT y pensar "A ver qué gilipollez ha dicho ahora". pic.twitter.com/x1StuaJUWc — ene_is_my_name (@ene_gb) 4 de julio de 2019

Todos sabemos que Fran Rivera y su cerebro fueron separados al nacer pic.twitter.com/AxNAgFic2G — __dykparatrop__ (@dykparatrop) 4 de julio de 2019

¿Hasta cuando hay que explicarle a gente como Fran Rivera que si no hay cabalgata hetero es porque no han sido perseguidos y defenestrados?



Entiendo que este y otros temas necesitan de mucha pedagogía pero ¿cuanta? Porque ya cansa el temita — Víctor Izquierdo (@VictorIzquier2) 4 de julio de 2019