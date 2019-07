Pierde todo el pelo durante un directo de Instagram tras usar una loción alisadora

Lola Faith, una joven de 18 años con 36.000 seguidores en Instagram, es famosa por sus radicales y constantes cambios de 'look', y es que su pelo ha pasado ya por todas las fases y colores inimaginables. No obstante, esta vez el resultado no se lo esperaba. La joven acabó perdiendo su pelo al utilizar una loción alisadora que no debería emplearse sobre cabello decolorado. Y todo esto sucedió mientras transmitía en directo a través de la plataforma.

La 'influencer' se coloca la loción y, cuando comienza a cepillarse, se da cuenta de que el pelo se está quedando pegado en el cepillo. Asustada, se va corriendo a la ducha para retirarse toda la crema, y es entonces cuando se da cuenta de que se ha quedado calva.

Posteriormente Lola Faith subió un vídeo a su canal de Youtube en el que, además de explicar lo ocurrido, incluye también las imágenes que grabó en directo y que recogen su reacción al percatarse de lo sucedido.

La joven asume que se equivocó y advierte a sus seguidores de los peligros de utilizar este tipo de productos. Aún así, sabe que su nuevo estilo pronto será uno de los muchos que ha lucido y, de momento, las fotos con su nuevo 'look' ya están arrasando en su cuenta de Instagram.