Santiago Segura comparte una imagen de su adolescencia: "Toreaba el 'bullying' como podía"

"14 años, entrando en la adolescencia, gordo, con gafas y toreando el 'bullying' como mejor podía". Así comienza Santiago Segura un texto publicado en su cuenta de Instagram, acompañado de una foto de cuando tenía 14 años, en el que explica cómo era a esa edad.

De vez en cuando hasta a los rostros más famosos les atrapa un ataque de nostalgia, que, para deleite de sus seguidores, termina muchas veces con la publicación de este tipo de imágenes. El actor y director de la saga 'Torrente' se ha sumado también a esta tendencia, no solo mostrando su aspecto físico, sino describiendo también su forma de ser, sus intereses y aficiones.

Así, el cineasta español ha querido compartir, por ejemplo, que era "adicto a los milhojas de Nata y crema, a la televisión y a un negocio de compra/venta/cambio de cómics".

Así se ha definido Santiago Segura en la red social: "14 años, entrando en la adolescencia, gordo, con gafas, toreando el bullying como mejor podía, intentando reclutar amiguetes para que me ayudasen haciendo cortometrajes con mi tomavistas súper-8, estudiando siempre a última hora para aprobar asignaturas que no me interesaban, leyendo tebeos todo el rato, dibujando en cualquier espacio en blanco, incapacitado para cualquier tipo de actividad gimnastica, adicto a las sesiones de programa doble de cines de barrio, a los milhojas de Nata y crema, a la televisión y con un negocio de compra/venta/cambio de cómics en El rastro... así era yo".