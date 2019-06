Ayudas europeas para los innovadores más 'heavys'

No todas las innovaciones son iguales. Una cosa es hacer mejoras en productos o servicios actuales y otra que el resultado "sean productos o servicios totalmente diferentes, que antes no existían y que pueden dar lugar a empresas con un alto grado de crecimiento. La Comisión Europea distingue claramente entre innovaciones incrementales e innovaciones radicales", señala Ignacio Hernández, coordinador de la Enterprise Europe Network en Itainnova. Por ejemplo, "el primer teléfono móvil supuso una innovación radical frente a los teléfonos con cable. En su momento también supusieron un gran cambio las plataformas de reserva de hoteles y vuelos, alquiler de casas para vacaciones, etc.".

Investigadores y empresas

Estos ‘grandes innovadores’, ya sean ‘start ups’, pymes o investigadores con ideas brillantes, no lo tienen fácil, por eso el Consejo Europeo de Innovación, creado por la Comisión Europea en 2017 y mejorado en 2018, apoya específicamente a investigadores y empresas que tengan ideas radicalmente diferentes de los productos o servicios existentes en la actualidad, con un alto componente de riesgo y un gran potencial de escalado internacional, y que requieren inversiones importantes para llegar a mercado. El próximo 9 de julio se dará a conocer este nuevo Consejo Europeo de Innovación (EIC) y sus instrumentos Pathfinder y Accelerator en una jornada que tendrá lugar en Itainnova.

Para estos innovadores radicales, "la capacidad de disponer de los recursos técnicos y humanos necesarios determinará la velocidad de desarrollo y lanzamiento", indica Hernández. "El apoyo, no solo económico sino también técnico, que brinda el EIC puede ser clave para el éxito de estos proyectos". Explica que "este tipo de nuevos productos o servicios, en el momento de la concepción y su lanzamiento a mercado, requieren importantes inversiones económicas y generalmente las afrontan empresas con recursos muy limitados. Sin un apoyo específico que les ayude a preparar su producto y lanzarlo al mercado lo más rápidamente posible, corren el riesgo de que la competencia pueda apropiarse de la idea".

Aunque no tantos como en otras comunidades autónomas, en Aragón también hay investigadores y pymes que responden a ese perfil de ‘grandes innovadores’. "Los resultados de Instrumento Pyme de estos últimos años han sido muy buenos: 35 proyectos en fase 1 (un 5,18% de las propuestas financiadas en España) y 12 en fase 2 (5,48%), con más de 20 millones de euros de financiación, por encima de lo que nos correspondería por nuestro peso en el PIB nacional". España es el país con mayor número de empresas financiadas por el Instrumento Pyme. Las empresas españolas, con 676 proyectos en fase 1 (un 18,36% de todo el programa) y 219 en fase 2 (19,5%), han recibido un total de 331 millones de euros.

Pathfinder y Accelerator: se buscan ideas locas y tecnologías que ahora parecen magia

Investigadores y empresas conocerán en la jornada el 9 de julio los instrumentos de financiación del Consejo Europeo de Innovación (EIC): Pathfinder y Accelerator.

El EIC Pathfinder se enfoca a la exploración de futuras tecnologías. Su objetivo es reunir a investigadores de diferentes disciplinas para que trabajen conjuntamente y exploren lo que podrían ser las tecnologías del futuro. Por lo tanto, señala Ignacio Hernández, "está dirigido sobre todo a investigadores que tienen una idea que algunos podrían calificar de loca, pero que, de lograrse, podría llegar a cambiar nuestras vidas en el futuro".

Las acciones FET (Future and Emerging Technologies) "buscan a los visionarios, con tecnologías que ahora pueden parecer magia". FET-Open financiará proyectos de ideas para futuras tecnologías radicalmente nuevas en una fase temprana de desarrollo, con unos pocos investigadores trabajando en el proyecto. FET-Proactive se centrará en temáticas emergentes, en las que es necesario alcanzar una masa crítica suficientemente grande de investigadores. "Sería el segundo paso para alguien que ha concluido con éxito un proyecto bajo FET-Open".

El EIC Accelerator es la evolución de la fase 2 de Instrumento Pyme. "La fase 1 desaparece de los instrumentos de la Comisión Europea en este nuevo EIC Mejorado, y la fase 2 evoluciona para dar cabida a empresas más grandes y, como algo totalmente novedoso, para poder entrar a participar con capital en las empresas que así lo necesiten", destaca. La entrada de la Comisión Europea en el capital de la empresa se hará "en unas condiciones muy ventajosas para la propia empresa y puede suponer un cambio muy importante en la gestión y comercialización de sus nuevos productos/servicios.

Durante la jornada, los puntos nacionales de contacto (NCP) de ambos programas presentarán estos instrumentos para que investigadores y empresas los conozcan y puedan preparar sus propuestas (contactar con een@itainnova.es antes del 28 de junio para concertar un encuentro). Además, los miembros de la Enterprise Europe Network presentarán su abanico de servicios gratuitos para las empresas. Entre ellos, tres grandes bloques: las búsquedas de socios para participar en los diferentes proyectos; el asesoramiento para conocer los instrumentos, identificar las oportunidades y presentar las propuestas; y el acompañamiento a las pymes durante la ejecución de los proyectos, "ya que van a poder disfrutar de un servicio de ‘coaching’ gratuito proporcionado por la Comisión Europea para ayudar a alcanzar el éxito en los proyectos". Además, existen otros servicios para la comercialización e internacionalización de las empresas, su escalado, la gestión de la innovación, etc.

Por su parte, Aragón Exterior posee una línea de ayudas a las empresas que vayan a participar en el EIC Accelerator. Permiten contratar a una consultora para la evaluación y redacción de la propuesta, así como la preparación de la defensa del proyecto en Bruselas.

La jornada

QUÉ Jornada gratuita ‘Pathfinder y Accelerator del Consejo Europeo de Innovación: financiación europea a nuestro alcance’.

CUÁNDO 9 de julio, 9.15

DÓNDE Itainnova.

PROGRAMA Presentación de los programas Pathfinder y Accelerator por sus puntos nacionales de contacto (NCP): Nicolás Ojeda, NCP del programa FET, de la Oficina Europea de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología; y Esther Casado, NCP para pymes en H2020, de la Dirección de Programas de la UE en el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, respectivamente. De la Enterprise Europe Network y el EIC Pilot hablarán Jorge Alonso, de la Confederación de Empresarios de Aragón, e Ignacio Hernández, de Itainnova. Las ayudas de Aragón Exterior en el EIC Accelerator pilot serán presentadas por Sara Espuelas. Finalmente, una empresa beneficiaria de Instrumento Pyme, Ingeobras, compartirá su experiencia en la preparación de la propuesta, la entrevista en Bruselas y el servicio de ‘coaching’. Ingeobras obtuvo financiación de la fase 1 de Instrumento Pyme en 2018. Terminada con éxito, el pasado enero logró la financiación de la fase 2.

ORGANIZA Itainnova y CEOE Aragón, miembros de la Enterprise Europe Network, en colaboración con Fecyt, CDTI y Aragón Exterior.

