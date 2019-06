Los makers también miran al espacio en la Maker Faire de Roma

La edición europea de la Maker Faire, que tendrá lugar en Roma del 18 al 20 de octubre, dedica una gran sección este año al sector aeroespacial, de gran peso económico, que también necesita de una fuerte dosis de creatividad. A ello contribuyen laboratorios de investigación, universidades, pequeñas empresas e incluso iniciativas personales. Todas esas nuevas ideas e innovaciones tendrán cabida y altavoz en Makers for Space, en el marco de la Maker Faire Rome, una cita con la innovación tecnológica organizada por la Cámara de Comercio de Roma que alcanza su séptima edición. Hasta el 24 de junio permanece abierto el plazo para presentar proyectos y optar a acudir a la feria de forma gratuita. Toda una oportunidad -abierta también en este momento para centros escolares y universidades y centros de investigación- teniendo en cuenta que inversores y 'business angels' de 61 países estarán presentes.

¿A quién se dirige esta convocatoria? ¿Quiénes son esos makers? Gente con la innovación a flor de piel, que crean productos que facilitarán la vida a la sociedad en un futuro cercano. Y, al hablar de innovadores, léase amantes de la tecnología, profesores, pensadores, inventores, ingenieros, escritores, artistas, chefs, artesanos, diseñadores, granjeros, investigadores o emprendedores de una 'startup'.

Este encuentro, abierto también al público general, es una oportunidad de poner en práctica y experimentar en persona la revolución digital que está cambiando la forma en que producimos y que transformará nuestras vidas. Además del sector aeroespacial, estará presente la robótica, la inteligencia artificial, las ciudades inteligentes, la economía circular, las tecnologías aplicadas al deporte y la salud, la fabricación digital, la movilidad urbana, la realidad virtual y aumentada, la educación y el arte contemporáneo.

También se encuentra abierta hasta el 24 de junio la convocatoria dirigida a universidades y centros de investigación. La idea es que puedan mostrar sus proyectos más innovadores, de forma que difundan la cultura digital ante una audiencia de diversos países.

Igualmente abierta está la convocatoria enfocada al ámbito educativo, concretamente a los centros de educación secundaria, que tendrán un área dedicada a escuelas y profesores, que fomentan la creatividad de los más pequeños a través de iniciativas innovadoras, proyectos y programas educativos.

Para las pymes

Una de las novedades destacadas de la presente edición de la Maker Faire Rome es 'Ask me Everything', un espacio dedicado a orientar a las pymes hacia la cultura digital. La feria quiere animar a las pequeñas y medianas empresas a entrar en contacto con profesionales y con otras compañías. Habrá expertos dispuestos a responder preguntas y guiar a los profesionales y emprendedores que quieren innovar en sus procesos y productos.

A través de la convocatoria Call for Makers, se ofrece la ocasión de presentar, en cualquiera de las áreas temáticas de la feria, un proyecto, idea o prototipo y debatir acerca de él en el entorno internacional y dinámico de Maker Faire.

El espacio, abierto a aficionados y escuelas

Para ser seleccionado para el área de Makers for Space, los proyectos deben ser relevantes para el sector aeroespacial, un enfoque que incluye también aspectos educativos de ciencia y tecnología. Un sector tan interdisciplinar involucra disciplinas como ingeniería, física, ciencias de la vida, química, astronomía, entre otras. Se valorarán de forma especial las aproximaciones venidas del mundo amateur, así como expresiones artísticas inspiradas en lo aeroespacial. También tendrán cabida en esta área los proyectos escolares inspirados en el sector.

Una zona de Makers for Space, coordinada por la British Interplanetary Society, se dedicará a exposición. Este año, se abordará el tema de la exploración humana de Marte y, en particular, el papel que deberán desempeñar los makers y su filosofía en los primeros asentamientos permanentes en el Planeta Rojo. Además de aprovechar los abundantes recursos locales, todas las experiencias, invenciones, innovaciones y conocimientos tendrán una aplicación práctica de cara a que una comunidad pueda vivir en ese nuevo contexto. También se mostrarán las contribuciones de quienes han ayudado a entender mejor el Planeta Rojo, explicando la evolución de las tecnologías de exploración del Sistema Solar y los descubrimientos más importantes, con especial atención a las aportaciones italianas.

-Ir al suplemento Tercer Milenio