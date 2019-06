Chernóbyl ha vuelto a la bandeja de temas de actualidad a raíz de la serie que estrenó HBO hace unas semanas y que se ha postulado como la ficción mejor valorada en la web de referencia IMDb, aunque la cadena privada NTV, cercana al Kremlin, ha decidido ofrecer una versión alternativa de los hechos en los que la catástrofe nuclear era el resultado de un sabotaje del que la CIA se constituía como sospechosa.

El desastre de la central cambió la vida de miles de personas, muchas de ellas niños, de los cuales cerca de un millar pudieron llegar a familias de acogida aragonesas y comenzaron una nueva vida aquí. También dejó un vasto territorio contaminado y abandonado y una crisis económica y política. Treinta años después, es posible visitarlo, comer y dormir en la llamada 'zona 0' e incluso hacerse con 'souvenirs'. Lo que un día fue un auténtico drama humano del que todavía hay quien convive con secuelas, comienza a transformarse en un lugar turístico, un hecho que ha despertado controversia entre quienes están a favor de abrir la zona a los curiosos y quienes lo consideran irrespetuoso y una forma de capitalizar el desastre. A la polémica se suman las fotos de algunos 'influencers' que han encontrado en el tema un filón para su galería de Instagram, aunque los 'likes' estén compitiendo con las críticas por frivolidad.

Sobre el tema se ha manifestado en Twitter el guionista Tomàs Fuentes a través de un hilo que contiene un decálogo de consejos para quienes decidan acudir a la cita, que arranca con un "Muchos no habéis visto Chernobyl, y por tanto no os han convalidado el título de física nuclear", y que no desprende menos sarcasmo que el resto de la publicación: "Os doy unos consejos que, sin haber visto la serie, seguro que se os pasarían por alto":

1. Desconfía de aquellos destinos vacacionales donde hay que llevar medidor de radioactividad. Si ves un cartel de “Peligro, radioactividad”, ten cuidado. Podría haber radioactividad. pic.twitter.com/MDdRBN1wH2 — Tomàs Fuentes (@cap0) 7 de junio de 2019

3. Si estás en un lugar radioactivo y quieres hacer una foto divertida jugando con la perspectiva, procura que la foto quede bien a la primera. No es buena idea alargarse buscando la imagen perfecta. pic.twitter.com/ktRTim6Qn1 — Tomàs Fuentes (@cap0) 7 de junio de 2019

5- Y sobre todo, intenta no tocarlos. pic.twitter.com/P9yfRECBgl — Tomàs Fuentes (@cap0) 7 de junio de 2019

7- Si no sabes exactamente qué pasó, no improvises. Hacer la gárgola tiene cierto sentido en Notre Dame, pero no en Chernobyl. pic.twitter.com/5vybIln6rX — Tomàs Fuentes (@cap0) 7 de junio de 2019

9- No pongas el papo en zonas contaminadas. pic.twitter.com/o0ZMxHEfmx — Tomàs Fuentes (@cap0) 7 de junio de 2019