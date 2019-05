El mediático perro de Esperanza Aguirre murió atropellado

El pequeño Pecas, el perro de Esperanza Aguirre, ha muerto atropellado, tal y como ha confirmado este miércoles la expresidenta madrileña en un programa de televisión. El mediático can contaba desde hace años con un perfil en la red social Twitter, el cual gestionaba la ahora candidata a presidir a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según se conoció hace escasos días. "No sabes el disgusto que me llevé, fue tremendo", ha declarado Aguirre en 'Más vale tarde' en relación al trágico fallecimiento del animal.

"Me llamo Pecas y vivo en Malasaña con una rubia castiza. Incontrolable. Liberal. Seductor", así se definía el perro en Twitter, donde compartía mensajes de apoyo a su "jefa". La cuenta estuvo muy activa durante la campaña de Esperanza Aguirre para la alcaldía de Madrid en 2015, sin embargo, posteriormente dejó de publicar.

Este miércoles, la periodista Mamen Mendizábal ha preguntado a la expresidenta por el silencio de Pecas durante la pasada campaña electoral, a lo que Aguirre ha respondido que el pequeño perro había muerto atropellado.