Los Reyes entregan a tres aragoneses la beca de La Caixa 

Tres aragoneses, los zaragozanos Elena Torres y Gonzalo Alonso y la oscense Laura Garmendia recibieron este martes de manos de los reyes Felipe y Letizia una de las 120 becas que La Caixa concede para la formación de estudiantes en el extranjero, en un acto celebrado en el CaixaForum de Madrid. En la entrega de los premios estuvieron presentes también la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, el presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, y el director general de la fundación, Jaume Giró.

Según informa la entidad financiera, Elena Torres Aguilar cursa un doctorado en Economía en la Princeton University (Estados Unidos) gracias a su beca “la Caixa”. Nacida en Zaragoza (1992) y graduada en Administración y Dirección de Empresas y Economía por la Universidad de Zaragoza, ha completado su formación con un máster en Análisis Económico Especializado (Programa de Economía de Políticas Públicas) por la Barcelona Graduate School of Economics y con un máster en Economía por la Universitat Autònoma de Barcelona. Su investigación se centra en la economía impositiva, fundamentalmente dentro del ámbito de la macroeconomía.

El zaragozano Gonzalo Alonso recibe la beca de La Caixa de manos de la reina Letizia. La Caixa

Por su parte, Gonzalo Alonso Álvarez ha obtenido una beca “la Caixa” con la que cursa un doctorado en Física Teórica en la Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Alemania). Nacido en Zaragoza (1992) y graduado en Física y en Matemáticas por la Universidad de Zaragoza, ha ampliado su formación con estancias de investigación en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM), en el Consejo Europeo de Investigación Nuclear (CERN) y en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). También tiene un máster Advanced Study (Part III of the Mathematical Tripos) por la University of Cambridge. Actualmente colabora con en el Instituto de Física Teórica IFT UAM-CSIC de Madrid y con la University of Washington (Seattle).

La oscense Laura Garmendia recibe la beca de la Caixa de manos de la reina Letizia. La Caixa

La oscense Laura Garmendia Sánchez ha obtenido una beca “la Caixa” con la que cursa un doctorado en Fisiología, Anatomía y Genética en la University of Oxford. Nacida en Jaca (1995), con 16 años fue seleccionada para participar en el programa Campus Científicos de Verano de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) gracias al cual realizó pequeños proyectos de biotecnología y microbiología en la Universidad de Almería. Graduada en Neurociencia por el University College of London, ha realizado prácticas en numerosos laboratorios. Realiza su doctorado en el grupo de investigación de Gero Miesenböck, conocido como el fundador de la revolucionaria técnica de la optogenética, con el que investiga los circuitos neuronales que regulan el sueño en la mosca de la fruta.

Durante su alocución ante los estudiantes, el rey Felipe VI ha advertido de que "España, como otros muchos países del mundo, afronta un horizonte lleno de incertidumbres" cuyo alcance, muchas veces no se puede "prever en toda su extensión", por lo que ha pedido a estudiantes españoles becados para formarse en el extranjero que pongan sus capacidades "al servicio de una sociedad respetuosa con el equilibrio ambiental", "inclusiva y solidaria con los más vulnerables" y "más justa que no deje atrás a nadie".