Fran Rivera, sobre la joven que se ha suicidado: "Los hombres no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo"

Fran Rivera sobre el vídeo sexual de IVECO por el que se ha suicidado una mujer: "Los hombres no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo".



Habla por ti, machote. Yo no lo haría y me da asco que nos metas a todos los hombres en tu maldito saco. pic.twitter.com/q2PlT2JpbK