En sus propias palabras, el evento es “algo así como la Operación Triunfo de los youtubers en nuestro país”, explica la zaragozana Ana Urbón, que con tan solo 18 años logró convertirse en la ganadora de la primera edición del evento organizado por ‘Pure Active Academy’, a través del cual se busca a los youtuber más prometedores del momento. Mientras continúa un arduo debate en torno a quienes advierten de los graves riesgos que las redes sociales pueden entrañar para los más jóvenes, es importante recordar que, en Aragón; contamos con numerosos casos de éxito de adolescentes que comenzaron en esta red social como un juego y han acabado por convertirlo en parte de su vida.

Y ,precisamente por eso, la joven youtuber participaba junto a otros casos de éxito en la mesa redonda ‘Nuevos youtubers’ organizada por el programa 12 Lunas del Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con la Biblioteca Cubit. El de Urbón, más conocida como Anna Blur, es un claro ejemplo de ello. Atraída desde siempre por el mundo audiovisual, la joven asegura que YouTube es un lugar perfecto para ella. “No recuerdo cuándo decidí que quería abrir un canal, solo vi una oportunidad de compartir mis vídeos con el mundo y me encantó. Lo veo como una ventana”, argumenta la joven.

Una ventana que le ha permitido conocer Los Ángeles de la mano del concurso, así como ganar 5.000 euros en metálico –la dotación del premio-. “En abril me presenté a un casting grabando un vídeo hablando de mí y les gustó muchísimo. Uno de los coach, Chim, me seleccionó para participar en la prueba con él”, recuerda la joven. Durante varios meses grabaron numerosas piezas juntos entre Madrid y Zaragoza. “El pasado mes de noviembre tuvo lugar la gala final en Madrid, en la que me dieron el primer premio, fue un día maravilloso, jamás lo olvidaré”, explica la youtuber, que se impuso ante más de 300 participantes.

Junto a su coach, Urbón tuvo la oportunidad de visitar el YouTube Space, la sede central de YouTube ubicada en Los Ángeles y a la que solo puedes acceder si tienes más de 10.000 seguidores en tu canal –y si has ganado el concurso que coronó la aragonesa-, así como el Paseo de la Fama, los escenarios de 'La La Land' y la famosa avenida Melrose, en West Hollywood, que se ha convertido en cuna de 'instagramer' de todo el mundo. “A lo largo de la avenida hay todo tipo de murales en los que solo puedes hacerte fotos con el móvil”, explica la zaragozana.

“YouTube me ha enseñado muchas cosas, entre ellas a organizarme, a expresarme mejor, a confiar en mí misma y a conocer gente maravillosa en todo el mundo”, asegura, aunque, advierte, en la red no es todo de color de rosa: “También pueden llegar a ser tóxicas si se les da un mal uso, pero creo que los jóvenes de hoy en día debemos darnos cuenta y saber elegir el contenido que de verdad queremos consumir”. En su caso, ante mensajes “fuera de lugar” o algunos insultos, siempre ha optado por eliminar a la persona que la increpaba. “Creo que el hecho de ser una chica tiene mucho que ver con estos mensajes y actitudes incómodas, lo mejor es no gastar energía”, opina.

Marta Álvarez y su canal sobre literatura juvenil

Otro caso de éxito en las redes ‘made in Aragón’ es el de Marta Álvarez (24), que triunfa con su canal ‘MartitaraBookVlogs en el que habla de literatura juvenil. Creado en 2013, comenzó a usarlo como una plataforma para convertir su pasión por la lectura con otros jóvenes. Lo que jamás sospechó es que acabaría reuniendo a más de 80.000 seguidores en torno a sus publicaciones, y que acabaría hablando de sus propias novelas. “A día de hoy, la mitad de mis amigos están relacionados con el mundo literario, y a casi todos ellos los he conocido gracias a las redes sociales. Nuestra amistad no se forjó enteramente por Internet, pero sí que sirvió de punto de encuentro”, asegura la joven. Por otro lado, le ha permitido cumplir uno de sus sueños: acceder al complejo mundo editorial.

“YouTube ha sido mi carta de presentación para dedicarme a redactar informes sobre libros, muchos de ellos juveniles, y como autora, las redes me permiten estar en contacto directo con mis lectores”, añade. Recientemente, Álvarez ha publicado su nueva novela, ‘Héroes de Cobre’, escrita junto a Iguazel Serón, una obra que nació a través de una conversación en otra red social, Twitter.

La inspectora Gambón y la prevención de delitos tecnológicos

Ante la existencia de personas que hacen un uso fraudulento de la red, las autoridades se esfuerzan por tratar de contrarrestar esta realidad, como es el caso del equipo que coordina Beatriz Gambón, inspectora de la Policía Nacional y Delegada Provincial de Participación Ciudadana en el área de prevención en materia de delitos tecnológicos. “Desde hace más de 10 años está en marcha el Plan Director con el que visitamos centros escolares a partir de 5º de primaria para prevenir acoso escolar, consumo de alcohol y drogas y el tema estrella, los riesgos de internet y las redes sociales”, explica.

Se trata de una herramienta muy valiosa y eficaz que se centra en el trabajo sobre los más jóvenes, pero sin olvidar el papel que juegan tanto padres como profesores. “La clave radica en tratar de dotar de herramientas a los más jóvenes para que aprendan a detectar comportamientos sospechosos en la red antes de que sea demasiado tarde”, resume.

En cuanto a los delitos más frecuentes en la población joven de Aragón, se encuentran el Grooming y el ciberbullying: “También se detecta cierta ligereza a la hora de compartir fotos sexuales de menores, en el caso de parejas que en su momento se enviaron este material pero que, al terminar la relación, pierden el control sobre él. Quien comparte estas fotografías está cometiendo un delito de pornografía infantil, por ejemplo”.

La importancia de las tres ‘P’

Otro de los factores que rodean a esta realidad de los delitos en Internet guarda relación con la vergüenza o el miedo que pasan las víctimas a la hora de pensar en denunciar los hechos, uno de los errores más comunes. “Siempre les decimos a los chavales que problema empieza por ‘p’, como las tres soluciones que tienen a su alcance: sus padres, los profesores o la policía”, concluye.

Existen otro tipo de iniciativas ciudadanas como el programa ‘Ciberayudantes’ promovido desde el IES Goya de Zaragoza desde el año 2014 y donde son los propios jóvenes de la ESO los encargados de poner en sobre aviso a sus propios compañeros. “Resulta imprescindible abordar el tema de la seguridad en la red con los menores por el uso que hacen de dispositivos móviles y redes, una realidad que cada vez llega antes, y porque cada vez se detecta un mayor uso inadecuado por parte de este sector de la población”, explica Jesús Prieto, responsable del programa.

Gracias a este programa, Prieto asegura que se han reducido la situaciones que dañan la convivencia en el centro y se ha generado en el centro una cultura del diálogo y respeto mutuo entre el alumnado. En su opinión, asegura que el gran reto en torno al problema del mal uso de Internet pasa por un nuevo modelo educativo. “Debemos fomentar la empatía y la asertividad, y asesorar a los más jóvenes en materia de contenidos que deben y no deben subir a la red, pero, sobre todo, debemos propiciar el desarrollo de una buena autoestima y un sistema de valores que les proteja en sus interacciones en las redes sociales”, concluye.