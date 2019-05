Memes de la semana: Juego de Tronos colea y los estudiantes combaten el estrés con humor

Juego de Tronos ha terminado, pero durante la semana no han dejado de aparecer razones para hablar de la serie. No solo novedades sobre posibles 'spin off', 'spoilers', homenajes, gazapos, teorías sobre personajes o detalles que pueden haber pasado por alto los espectadores: también las redes sociales han dejado clara su opinión sobre el desenlace de la historia y lo cierto es que los detractores han resonado fuerte.

Porque a pesar de que el verdadero padre de la historia, George R. R. Martin, ha confirmado -aunque de forma ambigua- que los libros no tendrán el mismo final que la serie, un gran número de fans decepcionados han emprendido la tarea de recoger firmas para exigir que se vuelva a hacer la última temporada de forma que el final de la serie pueda satisfacer sus demandas. Otros, en cambio, se lo han tomado con mejor humor y han decidido protagonizar su propio final:

Porque si hay algo en lo que Twitter es bueno, además de en mostrar indignación, es en quitarle hierro al asunto -a cualquier asunto- a base de memes, sarcasmo e ironía más o menos fina, ya sea un fan insatisfecho, un votante escéptico o un estudiante agobiado, y estos últimos son especialistas en memes, está comprobado.

Otro asunto se ha colado entre los memes de la semana: la ruptura entre Google y Huawei afectará a los usuarios que cuenten con dispositivos de la marca asiáticao, mejor dicho, conflicto mercantil entre Estados Unidos y China, que afectará a los usuarios que cuenten con dispositivos de la marca asiática, ya que no podrán actualizar el sistema operativo Android, tampoco descargarse 'apps', ni entrar a Gmail o YouTube, entre otras cosas.