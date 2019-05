El paisanaje animal

Veteranos pescadores del Mediterráneo han dado la voz de alarma: han descubierto que la barracuda o el carnívoro pez azul se están desplazando hacia el norte en busca de aguas más frescas. En cambio, en el mar en el que habitualmente faenan han encontrado especies tropicales nunca vistas, en una demostración de la llegada de invasiones biológicas inducidas por el calentamiento global.

También hay otros cambios que no tienen carácter medioambiental, sino sociológico, pero afectan de lleno a la fauna y transforman el paisaje y el paisanaje, sobre todo el urbano. La humanización de las mascotas, que no es un fenómeno nuevo, va a más y llega a desbordar los límites que dicta el sentido común. Hay etólogos que lo consideran una forma de maltrato animal. A ver cómo explica el sufrido perro a su dueña que la sesión de acupuntura no le alivia sus dolencias. O que no le mola nada salir a la calle ataviada con el último diseño creado específicamente para su especie por alguna renombrada marca. En algunos casos, se pone de manifiesto que la corriente de empatía hacia las mascotas es inversamente proporcional al interés que suscita comprender a la persona de al lado.

Para colmo, el tema ha entrado en campaña: un candidato de Madrid ha prometido "humanizar la sanidad2 (sic) ¡permitiendo que las mascotas visiten a sus dueños hospitalizados! Seguro que no le votan los alérgicos a perros, gatos o aves de distinto plumaje.

No hay que hacer mucha memoria para recordar ejemplos de animalización de los humanos. Hay tantos casos que dan ganas de repartir unos cuantos bozales.