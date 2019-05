Un seguro contra el apocalipsis zombi y otras pólizas de lo más extravagantes

3

Contra bolazo de golf

El golf es un deporte que no puede practicarse a no ser que se esté federado. Gran parte de la cuota que se paga a la federación corresponde al seguro que tiene contratada la misma y que cubre, principalmente, la responsabilidad civil; los daños a terceros. Y es que la bola de golf puede acabar impactando no solo contra objetos materiales, sino también contra personas, causando numerosos daños.