Las fronteras de la ciencia ciudadana

Aun pensando en esos problemas incomprensibles, ser 'científico profesional' no es la única forma de tener ciertas posibilidades de resolverlos. En el fondo, la única ventaja del científico profesional es que puede dedicar mucho tiempo (en realidad, todo su tiempo) y además cobrar por ello. Afrontémoslo: es una gran ventaja. Aun así, son multitud los casos de científicos no profesionales que se han acercado a los límites de la ciencia, veamos algunos de ellos: Michael Faraday, que estableció las bases del campo magnético; Gregor Mendel, que ayudó a fundar lo que hoy conocemos por genética; Thomas Edison, gran inventor, o Henrietta Swan Leavitt, que ideó un sistema para medir el brillo de las estrellas. Pero no nos engañemos, si bien estas personas no tenía una excelsa formación científica formal, sí que dedicaron una enorme cantidad de tiempo a formarse científicamente de una manera algo heterodoxa. Por cierto, desde hace tiempo, grandes compañías (por ejemplo Google) contratan a sus empleados no por sus méritos académicos, sino por lo que hacen.