Valen Nava Martín tiene un hijo con parálisis cerebral que le ocasiona un 92% de discapacidad. Este hombre ha querido hacer público lo que sintió tras ver el último programa de Alberto Chicote 'Te lo vas a comer' en La Sexta, que trataba sobre centros donde tienen a personas como su hijo, con grandes discapacidades y movilidad muy reducida. El vídeo que difundió en Facebook está teniendo miles de visualizaciones. Sus palabras, a veces ahogadas por las lágrimas, son las que siguen:

"No he pegado ojo en toda la noche. No sé si he estado más cabreado o más llorando", cuenta ante la cámara. Empieza destacando lo positivo del programa: así, considera que Chicote hizo un buen trabajo, alaba uno de los centros que aparecían, en ese caso era concertado ("me da igual que sea público o privado", matiza), "porque el trato que se les daba a estas personas... ole, ole dedicación y ole cariño". Además, destaca a los padres de las criaturas, "que bastante tenemos", y a estos niños "que desde el momento que nacen tienen ganado el cielo y la gloria". Y a partir de ello empieza a desgranar lo que le hizo no pegar ojo en toda la noche:

"Sale la directora, que no quiere dar la cara. Es un centro público. Están tratando a personas que no se valen por sí mismos... Qué poca vergüenza"

"Resulta que van a un centro donde sale la directora que no quiere dar la cara, no sé por qué c... no quiere dar la cara, es un centro público. Sale la gobernanta que tampoco quiere dar la cara, diciendo una 'jartá' de mentiras y tonterías, porque están tratando a personas que son grandes dependientes, que no se valen por sí mismos, que necesitan a un tercero. De verdad... qué poca vergüenza. Y luego están los consejeros o delegados... Sale el señor este de la Xunta de Galicia, que se pegaron unos cuantos días para atender a Alberto Chicote. Claro, los días suficientes para preparar el material que tenían que preparar. Pero Alberto los pilló bien. Vaya que si te pilló, mucha sonrisa socarrona pero te pilló, macho. Mira cuando te dijo: mañana a las 10.00 de la mañana quedamos y vemos si es cierto lo que dices. No te atreviste".

"Y luego vino el de Castilla La Mancha, que me toca de lleno porque soy de un pequeño pueblo de Albacete, Madrigueras, y vivo en Almansa, que me acogió y es mi pueblo también. Sale el delegado consejero de Castilla La Mancha y llega al centro con un pedazo de Audi, con un señor que le apoyaba al lado, que ambos cobrarán sus buenas dietas, otro con sonrisa socarrona, que no se enteraba de la movida. Vamos a ver, señores, preocúpense de las personas. Esas personas nos necesitan a todos: sus familiares siempre estamos ahí, pero cuando los dejamos en vuestras manos tenéis que tratar que se sientan bien, bien atendidos, con amor".

Señores, preocúpense de las personas. Esas personas nos necesitan a todos"

"Yo hago muchas carreras junto a mi equipo, Héroes. No nos llamamos héroes porque empujemos a personas con movilidad reducida y discapacidad, no. Nos llamamos héroes porque los verdaderos héroes son a los que empujamos. Me dejo la puta piel en cada carrera (solloza), en cada entrenamiento, lucho porque a mi hijo le sirva como terapia, y por la inclusión. Y ustedes haciendo eso que hicieron anoche tiran por la borda todo mi trabajo. Pero no lo van a conseguir.

Mi mujer tiene el cuerpo destrozado de llevar a todos los lados a mi hijo, que tiene ya 15 años. Mi mujer tuvo que pedir una excedencia de dos años que lo único que le permitió es conservar el puesto de trabajo. No tiene derecho ni a cobrar el paro ni a una ayuda. Yo, para conseguir un vehículo y poder llegar a todos los sitios y poder meter la silla de ruedas me pegué dos años y medio cogiendo tapones y latas de refresco para llevarlo a una fundación y que me dieran un dinero a cambio y poder conseguir ese coche. Si hay una cosa de las muchas que he aprendido del programa de ayer es que por primera vez en mi vida tengo muy claro a quién voy a votar. No os voy a votar a ninguno. A ninguno. Habrá buenos, pero lo que vi ayer es de farsantes. No queréis más que el poder y llenaros el bolsillo con la nómina a final de mes, una nómina que será bien gorda!.

"Trabajo colgado de dos cables de acero porque limpio cristales exteriores. Hago mi trabajo lo mejor posible, y si no lo hago me despiden. Ustedes no hacen bien su trabajo"

"Yo trabajo como limpiacristales, un humilde limpiacristales. Trabajo colgado de dos cables de acero porque limpio los cristales exteriores, y hago mi trabajo lo mejor posible. Y lo hago, y están contentos conmigo. Ustedes no hacen bien su trabajo, no lo hacen. Yo si no hago bien mi trabajo me despiden. Ustedes tienen su puesto asegurado. Yo trabajo para llevarme un sueldo a final de mes. Y entre otras cosas pagar mis impuestos, que parte de ellos son para pagarles a ustedes su salario. Señores, tengan un poquito más de dignidad porque estas personas no se merecen eso. Iba a haber hecho este vídeo anoche, pero lo que hubiera salido por mi boca. He esperado a esta mañana porque soy una persona más digna que todos todos ustedes, con mis pocos estudios, pero con mi amor a mi hijo y a todas esas personas que nos necesitan".