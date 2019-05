De mapas del tiempo y formas esféricas

LOS MAPAS DEL TIEMPO

En los mapas del tiempo aparecen unas líneas cerradas, alrededor de unas letras mayúsculas: se llaman 'isobaras', y son puntos para los cuales la presión es la misma: las más próximas a una A (anticiclón) tienen presiones altas, y las próximas a la B (borrasca), presiones bajas. Nos las muestran porque son muy útiles para conocer la dirección y fuerza del viento, que se mueve en la dirección de las isobaras, y es más fuerte cuanto más juntas están las líneas.

Lo curioso es que las cosas no deberían ser así: el aire debería moverse desde las altas presiones a las bajas presiones, o sea, uno esperaría que el viento fuera precisamente perpendicular a las isobaras: ¿Qué ocurre? Nosotros vemos el mapa quieto, pero no lo está: la Tierra da vueltas sobre su eje, y eso supone una velocidad de varios cientos de kilómetros por hora. El aire 'quieto' en realidad ya se está moviendo muy rápido (igual que nosotros), y cuando tiende a ir de la alta presión a la baja, cambia continuamente su trayectoria, porque la borrasca se escapa todo el tiempo y cambia de posición. Así que el aire acaba siguiendo las isobaras, y de esa manera nosotros, sin notarlo directamente, podemos asegurar que la Tierra, y todos los que vivimos en ella, seguimos un movimiento de rotación.

Redondo, redondo Freepik

LAS FORMAS ESFÉRICAS

Aunque la forma redonda (para decirlo con más precisión, esférica) es una de las más primarias, no es tan frecuente en la Naturaleza. La esfera tiene varias propiedades interesantes: por ejemplo, no hay manera de decir cuál es la parte de arriba o de abajo, la derecha o la izquierda de una esfera. Si cerramos los ojos, alguien la gira, y los volvemos a abrir, no notamos ningún cambio. A esa propiedad en Ciencia se la denomina con una palabra de origen griego: se dice que la esfera es 'isótropa'. Así que cuando un objeto se crea a partir de una propiedad isótropa, tendrá forma esférica. Por ejemplo, las estrellas y los planetas surgen de la acumulación de masa debida a la Gravedad, que es una fuerza isótropa (es igual en todas las direcciones).

Sin embargo, no son perfectamente esféricos, porque giran alrededor de un eje, así que son algo más anchos en el plano ecuatorial que en la dirección del eje. La esfera también es la forma con menor superficie para un volumen dado. Por eso, los huevos de los animales, que tratan de reducir el contacto con el exterior, tienden a ser redondos. Eso es así en los animales acuáticos y en animales pequeños. Los animales terrestres más grandes, sin embargo, suelen poner huevos con una forma más alargada en un eje: los huevos redondos tenderían a rodar en las superficies irregulares de la puesta, y se romperían con más frecuencia.