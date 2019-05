Porra Eurovisión 2019: ¿quién crees que va a ganar?

Aunque las casas de apuestas siguen diciendo que este año España no ganará Eurovisión, es pronto para perder las esperanzas (y, también, para pedir un cambio de nacionalidad puntual al país que nos arrebate el primer puesto). Desde que se conocieran todas las propuestas que podríamos llegar a ver la noche del sábado 18 de mayo (muchas se han quedado por el camino con el filtro de las semifinales), nuestro representante Miki y su canción 'La Venda' no han dejado de tantear el 'Top 10' y ser la comidilla del resto de países. Toda Europa sabe que este año vamos a Tel Aviv pisando fuerte y, si alguien aún duda, se lo vamos a demostrar cerrando el festival a ritmo de charanga y de verbena popular.

Si bien es cierto que tras la filtración de la puesta en escena del extriunfito, los memes no se hicieron de rogar y fueron muchos los que no perdieron la oportunidad de poner en entredicho la propuesta del español (¡hasta Ikea se sumó a las bromas!), el joven ha conseguido destacar entre los muchos participantes de esta edición que promete ser única: por primera vez en la historia del programa, Madonna se encargará del espectáculo final. Ya sea por su simpatía y carisma, por su canción 'buenrollera' o por su físico (tras publicar una foto en bañador, todos los eurofans se han quedado prendados de sus abdominales), España, al menos, no va a pasar desapercibida este año.

Así, son muchos los que han querido dejar constancia de ello apostando por Miki Núñez en porras y timbas más o menos serias. Por el momento, entre los cinco primeros no se le espera, pues hay algunos candidatos (como Países Bajos o Australia) que acumulan más fans. Pero, nunca es tarde para un 'sorpasso'... ¿Quién crees que ganará Eurovisión 2019?