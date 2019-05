Alerta 'spoilers': los primeros memes del episodio 8x05 de Juego de Tronos

Aquí va a haber un 'spoiler' detrás de otro, así que si todavía no has visto el quinto episodio de la octava temporada de Juego de Tronos, deja de leer. Luego no digas que no te lo advertimos.

Tras la batalla contra los Caminantes Blancos en la que parecía que solo moría gente 'sin identidad' y ninguno o muy pocos de los personajes principales, el episodio 8x04 de Juego de Tronos dejaba un sabor amargo para los que no están de lado de Cercei y no precisamente el del café que se coló en la escena, sino por la decapitación de Missandei en los últimos minutos, un personaje que era, como diría Antonio Machado, en el buen sentido de la palabra, 'buena'.

Y si la muerte de Missandei tocó la fibra sensible a muchos, el 8x05 la ha quemado, y nunca mejor dicho. Porque a pesar de tener la batalla ganada y Desembarco del Rey tomado, la rabia y la sed de venganza se apoderó de Daenerys y, haciendo caso omiso a las campanas que tañían ofreciéndole la rendición de la ciudad, reduzo la capital -y a todas sus gentes- a cenizas, dejando perplejos a muchos fans, indecisos sobre su lealtad a la reina Dragon a otros y muy indignados a otros tantos que no comulgan con la idea de destruir al personaje que interpreta Emilia Clarke haciéndole presa de la locura como al resto de los Targaryen. Dentro de este grupo están muchos de los que consideran que es notoria la ausencia de los libros en la elaboración de las últimas temporadas y que estas están hechas, hablando llanamente, "a prisa y corriendo".

No obstante seguía habiendo quien tenía esperanzas en una Daenerys que prometía librar de los tiranos al pueblo llano... Y que las perdía conforme avanzaba el capítulo.

Otros que se lo han tomado con humor...

#GOTS8E5 el proximo capitulo lo voy a ver asi. Casi se me quemo la tv pic.twitter.com/LRSaN7Em0P — Rodrigo Opazo (@rodrigoopazo) 13 de mayo de 2019

Mientras tenía lugar la masacre, Sandor Clegane por fin logra encontrarse con su hermano y se enfrenta a él en una lucha que termina acabando con los dos. Arya trata de escapar la ciudad convertida en llamas y de salvar a cuantos puede, sin éxito. Jon y Tyrion tratan de controlar la furia de la reina de dragones, fracasando en el intento. Y un Jamie Lannister malherido por Euron Greyjoy en un combate a vida o muerte del que a pesar de todo resulta ganador, se reencuentra con Cercei dispuesto a escapar con ella. Pero el palacio, en ruinas por la batalla, se precipita sobre ellos, sepultándolos.

Vistas las bajas, hay incluso quien se atreve a vaticinar el futuro de los Siete Reinos... Y apuesta por lo que queda de los Stark.

Sea como sea, las especulaciones tienen los días contados porque tan solo queda un capítulo de Juego de Tronos y el destino de los Siete Reinos quedará resuelto en solo una semana. Hagan sus apuestas. Mientras tanto, los memes harán la espera menos dura.