'Strandid', la pose que triunfa en Instagram y que, probablemente, ya hayas puesto

Quien diga que no miente. Todo el mundo hemos caído, alguna vez, en la tentación (y posterior ejecución) de fingir un robado para subirlo en Instagram y arrasar con los 'likes'. No te sientas mal por ello, al fin y al cabo, este y el cotilleo son dos de los objetivos de esta red social en la que, aunque lo intentemos, no solemos pecar de originales: existe una cuenta que recopila fotos para demostrar que todos hacemos las mismas, estemos en los Galachos de Juslibol o en una playa paradisíaca del Caribe. Así ha quedado demostrado con la última pose que arrasa en Instagram y a la que muy pocos 'influencers' (por no decir ninguno) ha podido resistirse: se llama 'strandid' y, probablemente, ya la hayas puesto en práctica en más de una ocasión.

Aunque sea la última tendencia en posados 'instagrameros', el gesto de sujetarse el pelo, como si intentásemos colocarlo detrás de la oreja, no es cosa de este siglo. Pero, lo cierto, es que ni tenía nombre hasta ahora ni había conseguido causar tanto furor, a pesar de la sencillez del movimiento para lograrlo (no es un 'Pataky', precisamente). De hecho, solo hay que mirar a la cámara con la cabeza ligeramente ladeada, mientras que, con una mano, sujetamos varios mechones de tu pelo o nos apartamos el flequillo. Y, ¡'voilà'! Ya habremos conseguido el efecto más buscado de las redes sociales.

Como cabía esperar, las 'influencers' de medio mundo no se han hecho de rogar y, en los últimos meses, no han parado se subir instantáneas haciendo un 'strandid'. Aunque, eso sí, todas se han encargado de llevárselo a su terreno y darles esos toque personales que tanto caracterizan a sus cuentas oficiales. Ejemplo de ello es la contraposición de fotos de la actriz Paula Echevarría.

Adiós, 'baby giraffe'

Con la irrupción del 'strandid' toca decir adiós a la pose que durante el último año y medio nos había regalado tantas (y tantas) buenas poses: la 'baby giraffe'. Esta postura, denominada así por recordar a la adorable torpeza de este mamífero durante sus primeras horas de vida, consiste en adelantar una pierna, apoyándola sobre los dedos del pie, y echar la cadera a un lado. Genial y artificial a partes iguales y la prueba de que Instagram crea y destruye sus propias tendencias.