Antonio Lobo: “Dentro de 10 años, la depresión será la enfermedad más discapacitante”

La depresión es ¿un mal del cuerpo o del alma?

Es una suma de las dos cosas. Se considera, en general, que es un mal del alma, pero la verdad es que los pacientes la sufren en el cuerpo. Resulta que las personas tienen cuerpo y alma y las dos cosas van indisolublemente unidas. Es lo que dice la medicina psicosomática, que en cualquier enfermedad hay que considerar el cuerpo, pero también las emociones, la faceta psicológica.

¿Se confunde estar triste con estar deprimido?

Normalmente se está triste cuando hay algún motivo, una pérdida, algo que no está saliendo bien... Pero cuando uno se siente enfermo, cuando su estado emocional no tiene que ver con circunstancias externas es cuando debe pensar que quizá ahí hay algo más y debería consultar.

¿Quienes se deprimen más, las mujeres o los hombres? ¿Los jóvenes o los mayores?

Claramente, las mujeres. A veces se argumenta que lo muestran más, que tienen más emotividad… pero el hecho es que en todos los estudios, en cualquier entorno siempre salen más perjudicadas las mujeres. Y en cualquier edad puede haber depresiones. Hace décadas se decía que la depresión infantil no existía, que no tenía sentido. Ahora, nuestros colegas de psicología infantil lo tienen muy claro, aunque las manifestaciones sean distintas los niños también pueden estar deprimidos. La depresión no va con la edad. Nuestros datos en Zaragoza muestran que los mayores tiene tanta depresión como los adultos, pero a partir de los 85 años bajan las tasas. Es muy distinto a lo que ocurre con las demencias, que cuanto mayor es la persona más probabilidades tiene se sufrir una enfermedad de Alzheimer.

Comenta que se ha convertido en uno de los principales problemas de salud. ¿Hay ahora más depresiones que antes?

Probablemente no. Lo que sucede es que son más reconocibles. Hay más conciencia. Se ha convertido en uno de los principales problemas de salud porque se ha documentado que tiene muy malas consecuencias. Los estudios de Zaragoza reflejan que, en los mayores, aumenta la probabilidad de tener una diabetes, el alzhéimer, la mortalidad… Tiene malas consecuencias. A nivel internacional, está documentado que es la segunda causa de mayor y frecuente discapacidad, de pérdidas laborales y de calidad de vida. Se estima que dentro de 10 años será la enfermedad más discapacitante.

¿Hay grados o cada cual la padece a su manera?

Son muchas clases, pero creo que se pueden dividir en tres grupos. El primero, el más grave, es el de las depresiones mayores de tipo endógeno. Son las que tienen una fuerte base genética y biológica y tienen menos que ver con circunstancias socio-psicológicas. Se puede tener una depresión cuando la vida va perfectamente bien. Hay otro tipo que se de denomina distimia y que, a diferencia de la anterior, es crónica. Es de menor intensidad, no hay síntomas biológicos tan frecuentes o son inexistentes. En estas personas casi siempre hay problemas socio-psicológicos y, por la pérdida de calidad de vida y la duración esta depresión puede ser muy discapacitante. Y hay depresiones que se deben a eventos concretos, la pérdida de un familiar, del negocio, una catástrofe psicológica que suceda a una persona podría suponer una depresión que, en principio, tiende a desaparecer según se va a absorbiendo el trauma.

¿Hay depresiones que no llegan a curarse o riesgo de recaída?

Sí. A menudo dejan una marca. Hace unos años, el cantante Joaquín Sabina confesó en una entrevista que tuvo una depresión y que la superó, y también decía que siempre queda por ahí, agazapada. Pero el mítico portero del Inter de Milán, Buffon (que con 41 años sigue siendo una figura internacional), cuenta que tuvo una depresión y que hizo la mejor parada de su vida al superarla por completo. Se puede superar del todo; en ocasiones quedan resquicios y en algunos casos puede ser una mala enfermedad.