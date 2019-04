El lino y los colores empolvados, dos de los imprescindibles de esta primavera

No hace falta tener un conjunto para cada día para vestir siempre diferente. Este es el mantra con el que la bloguera de moda zaragozana Laura Alanís, más conocida en redes sociales como Apple Nelken, quiere que afrontemos la primavera y las tendencias que ya inundan los escaparates y armarios de todo el país: los colores empolvados, las prendas de corte ochentero y todo aquello que aporte un toque 'sporty' a cualquier 'look'. Así, usando de base un conjunto dos piezas de gabardina y bermudas de lino (el tejido más deseado llegados los meses de calor), la 'it girl' ha querido demostrar la versatilidad de los 'must' de esta temporada.

"No solo me gusta crear y combinar 'looks' diferentes, también conocer todas las posibilidades de mi armario a la hora de vestir; y, para ello, no hace falta mucho: contar con prendas clave cada temporada y un buen surtido de básicos para combinar", aconseja Alanís, quien demuestra que un solo conjunto da mucho de sí (si sabe cómo sacarle partido a las tendencias de esta primavera)..