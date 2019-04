ASMR y a dormir

Somos conscientes de que internet es como el bolso de Mary Poppins: no sabemos qué puede llegar a salir de él, pero parece no tener fin. Entras a Google buscando información sobre el tiempo y acabas, una hora más tarde, reproduciendo un vídeo de cocodrilos gigantes en África. ¿Cómo has llegado ahí? La magia de internet. En la red todo tiene cabida y en You Tube, plataforma líder de visionado online, más. Vídeos sobre cómo alimentar a gatitos, canciones de reguetón, trucos de maquillaje, bromas, experimentos científicos… Todo mezclado y hasta agitado.

Entre esta variedad, damos con una tipología de vídeos de lo más curiosa: los llamados vídeos ASMR. Su objetivo reside en generar satisfactorios estímulos sensoriales a través del medio auditivo. Es decir, buscan relajar al usuario mediante sonidos. De este modo, el youtuber en cuestión se dedica a recrear diferentes efectos sonoros frente a un micrófono profesional. Para ello: susurran, mastican alimentos, reproducen el gotear de un grifo o el ruido de un cepillo de pelo. En otras ocasiones, los vídeos ASMR son un conjunto de sonidos ambiente basados en la naturaleza, tales como la lluvia, el viento y hasta sonidos del Ártico. Muchos de estos vídeos tienen una duración de horas para facilitar el relax del usuario.

Por ello, no se asuste si la próxima vez que entre a internet con el objetivo de consultar las últimas noticias, acaba reproduciendo un vídeo de ‘ruidos de tormenta y crepitar de chimenea para dormir mejor’. Dulces sueños.

Elena Capapé es profesora de la Universidad San Jorge