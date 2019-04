Estos son los mejores destinos para viajar con mi mascota esta Semana Santa

Aunque no hace falta salir de Aragón para disfrutar de tradiciones únicas esta Semana Santa, estos días festivos son ideales para descubrir en familia (perro incluido) nuevos rincones dentro de nuestra Comunidad, pero, también, para acercarse a las provincias más cercanas y visitar su patrimonio cultural y natural más y menos conocido. Sin embargo, para aquellos que no están dispuestos a viajar sin su mascota, organizar unas vacaciones no es tan fácil como parece, pues hay que tener muy en cuenta cuáles son aquellos destinos 'petfriendly' donde nuestro animal de compañía también va a poder vivir experiencias agradables.

Para facilitar la tarea, desde la web Pets.Travel cuentan con numerosas propuestas para aquellas familias perrunas que buscan viajes aptos para todos, como los tres que han seleccionado bajo estas líneas. Destinos fuera de Aragón, pero cercanos, y para todos los gustos (¿qué prefiere, playa o montaña?) que, además, ha probado previamente Nika, una yorkshire que no pierde la oportunidad de conocer nuevos lugares y contarlo en su cuenta de Instagram.

Tres ciudades para descubrir con mi perro

Además de los numerosos espacios públicos (y privados) pensados para los animales de compañía, el verdadero punto fuerte de Gijón son sus playas. Así que, para aquellos que no querían perder la oportunidad de ver el mar durante estos días, desde Pets.Travel recomiendan visitar El Rinconín, una cala poco transitada y muy natural, y la popular playa de San Lorenzo, donde también se permite la entrada de perros. Destacan que la ciudad asturiana, al ser una de las primeras españolas en anunciarse como destino apto para visitar con animales cuenta ya con una amplia oferta de establecimientos, como alojamientos, restaurantes y tiendas de recuerdos, donde acudir con nuestros animales de compañía.

Otra de las recomendaciones para descubrir esta Semana Santa para Pets.Travel es la ciudad de Valencia, pues, no solo está bastante cerca de las provincias de Zaragoza y Teruel, también fue la primera urbe española en lograr el el sello ‘petfriendly’ de la Confederación Española de Agencias de Viajes. De hecho, para demostrar su apuesta por el turismo con animales, han creado una web turística especializada para dar con aquellos espacios de los que disfrutar con nuestra mascota, desde el Jardín Botánico y el del Turia hasta la playa del Pinedo o el parque natural de la Albufera.

San Sebastián es otra de las opciones para descubrir durante estos días festivos, y es que, aunque el País Vasco en general es ideal para viajar con mascotas, esta ciudad en concreto cuenta con una gran estructura urbana y natural para el disfrute de las mascotas. Así, hay que recorrer su paseo marítimo, con sus fabulosas vistas a la bahía de la Concha; subir al monte Igueldo y pasear entre las atracciones de su antiguo (y aún funcional) parque temático y visitar la zona de senderismo más importante de la ciudad: el monte Ulia.

