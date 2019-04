Aquí hay ciencia

Las mentiras de la dieta ‘paleo’ y los nuevos sonidos del Neolítico

En pleno siglo XXI hay quien come (o se cree que come) como lo hacían los hombres y mujeres de las cavernas. Son los seguidores de la denominada ‘paleodieta’ que, como tantas otras dietas engañosas, que prometen milagros, se define esencialmente por lo que uno no debe hacer. En este caso, comer aquellos alimentos que han aparecido en nuestra mesa después del desarrollo de la agricultura. Hoy desmontaremos algunos bulos de la paleodieta y conoceremos cómo la alimentación que surgió en el Neolítico nos ayudó a pronunciar palabras con ‘f’.