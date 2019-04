Chuletas virtuales para exámenes gracias a Thinkers Lab

¿Serían posibles unas gafas de realidad aumentada para usarlas como chuletas de exámenes? Un alumno de 4º de ESO de un centro educativo de Gavà me hizo esta pregunta. Estábamos barajando ideas para llevarlas a la práctica dentro del nuevo espacio Thinkers Lab, enmarcado en Gavalab, Oficina de Ciencia Ciudadana de Gavà. De acuerdo, la idea en sí misma es antieducativa, pero reorientando los fines del dispositivo, ¿no os parece interesante y fascinante que unos chicos y chicas de este centro se pongan manos a la obra para poder desarrollarlo?

Claro está que para llevar a cabo este proyecto deberíamos comenzar desde el principio. Primero, se ha generado la pregunta, después comenzaremos con las posibles respuestas y el desarrollo tecnológico que requiere una empresa como esta.

Por esta propuesta y por otras decidí poner en marcha Thinkers Lab desde la nueva Oficina de Ciencia Ciudadana de Gavà que dirijo y que operará en la sede de la Unió de Cooperadors de Gavà- Barcelona.

Thinkers Lab es una idea concebida desde el ámbito de ciencia ciudadana donde los alumnos de secundaria proponen ideas tanto tecnológicas y científicas como temas sociales, ecológicos, investigaciones históricas y propuestas educativas. El propósito de esta iniciativa es elevar a su máximo exponente la democratización científica. ¿Y cómo lo haremos? Primero, escuchando las propuestas o preguntas, después pondremos en marcha la maquinaria ofreciendo un espacio y materiales para los desarrollos e investigaciones, colaboración por parte de expertos y difusión de los resultados. Y de esta forma podríamos conseguir la participación de otros centros duplicando los proyectos para compartir y corroborar los resultados.

Tras varios años trabajando presentando proyectos a los diferentes centros educativos de la geografía española, he observado una creciente demanda de actividades e ideas propuestas por los mismos alumnos. Así que, dado el interés por ambas partes, hemos decidido construir los pilares de esta nueva herramienta al servicio de la educación. Pero no solo dentro del entorno escolar, también propondré alternativas al ocio reuniéndonos para exponer ideas y proyectos en espacios destinados a Thinkers Lab, como la Casa Gran de Gavà u otros semejantes. En principio, Thinkers Lab nació desde las aulas de secundaria, pero no nos gustaría acotar estas iniciativas a este perfil de estudiantes, ni siquiera a solo estudiantes. Todos los ciudadanos que presenten propuestas serán atendidos de igual forma.

El sentido de Thinkers Lab no es otro que dar forma a las ideas de la ciudadanía, ofrecer un espacio de trabajo y difundir los resultados para que el resto de la población no implicada desde el inicio pueda unirse a los proyectos aportando más datos o su participación directa a través del trabajo y desarrollo.

Thinkers Lab acaba de nacer. Algunas de las propuestas están en fase de desarrollo o estudio. Aunque existen actividades vinculadas a Thinkers Lab, como los globos sonda organizados desde la Fábrica de la Ciencia y Universe Explorer. Son proyectos que se pusieron en marcha a inicio de curso pero que, gracias a su carácter transversal, permiten nuevas modificaciones que serán gestionadas desde Thinkers Lab.

Otra característica de este nuevo recurso es sin duda la distribución geográfica, no limitándose al área de los centros educativos de Gavà. Otros, como los ubicados en Tres Cantos-Madrid, Valdepeñas-Ciudad Real o Torre de la Reina-Sevilla, participarán activamente desde Thinkers Lab. Y, como no puede ser de otra forma, todos aquellos centros educativos y poblaciones que quieran participar serán bienvenidos.

Thinkers Lab está en fase de construcción. En los próximos meses diseñaremos una web y forma de poder contactar. De momento, ofreceremos la web antigua de la Fábrica de la Ciencia y mi correo personal: jonsulve@uoc.edu

Jorge Onsulve Director de la Oficina de Ciencia Ciudadana de Gavà. Divulgador científico y diseñador de proyectos tecnológicos y científicos para la comunidad escolar. Historiador y egiptólogo de formación

