Fallece Héctor del Mar: diez frases célebres de la voz del ‘pressing catch’

La mítica e inconfundible voz de Héctor del Mar, referente de la narración deportiva durante los años 80 y 90, y primer narrador de lucha libre en España, se apagó ayer para siempre. A los 76 años, el locutor, popularmente conocido como ‘El hombre gol’, falleció este lunes víctima de un infarto.

Tras desarrollar los inicios de su carrera en su Argentina natal, llegó a España en diciembre de 1972. Gracias a su peculiar narración, rápidamente se hizo un hueco en varias de las retransmisiones deportivas más importantes. De hecho, en 1990 se alzó con una Antena de Oro.

Pero, además de por el fútbol, Héctor del Mar será también recordado por su contribución al ‘pressing catch’ en España, donde dejó un amplio y variado repertorio de frases inolvidables. Estas son algunas de las citas que hicieron famoso a Héctor del Mar y cuyos seguidores recordarán para siempre.

1. "Aquí estoy porque he venido, porque he venido aquí estoy, si no te gusta mi canto, como he venido me voy. ¡Nos vamos, don Fernando!".

2. "Un deportivo saludo a Fernando Costilla, ¡más costillita que nunca!".

3. "Cinco amigos me enseñaron todo lo que sé. Ellos son: Qué, Cuándo, Dónde, Cómo y Por qué".

4. "John Cena es más difícil que hacer un fuera de juego en un futbolín".

5. "Duda de todo por lo menos una vez aunque se trate de la frase: dos por dos son cuatro".

6. "El hombre ha de ser prudente para librarse del ojo cauteloso entre los flojos, moderado entre valientes".

7. "Cuando Finlay coge el Makelele te da el telele".

8. "Si la montaña viene hacia ti, ¡corre, corre, que es un derrumbe!".

9. "El trabajo nunca ha matado a nadie, ¿pero por qué arriesgarme a ser el primero?".

10. "Golpe va, golpe viene, mientras los muchachos se entretienen".

Se ha apagado la inolvidable voz de Héctor del Mar... #DEP pic.twitter.com/Y20bEUQIKL — WWE España (@WWE_es) 8 de abril de 2019

Todos los que narramos somos, en mayor o menor medida, 'hijos' de Hector del Mar. DEP. — Miguel Ángel Román (@Miguel_An_Roman) 8 de abril de 2019