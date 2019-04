Opinar o aprender

El profesor José Luis López Aranguren, uno de los intelectuales españoles más reconocidos e influyentes del pasado siglo, fue un asiduo y activo visitante de Zaragoza, adonde acudía regularmente en los años ochenta y noventa, invitado por los jesuitas del Centro Pignatelli para impartir cursos y conferencias. Prueba de esa relación fue el reconocimiento que el Ayuntamiento le hizo en 1993, otorgándole la medalla de oro de la ciudad.

Aprovechando una de sus últimas visitas, un grupo de estudiantes de la Universidad liderado por Raúl Susín -entonces un jovencísimo y brillante estudiante de Derecho y actualmente un todavía joven (y también brillante) profesor universitario- invitó al filósofo a dar una charla sobre ética en la Facultad de Derecho, y a pesar de un tímido intento de boicot por parte de alguna autoridad académica (que temía verse postergada o preterida por la organización), la conferencia se convirtió en un pequeño acontecimiento. El martes 11 de febrero de 1992 Aranguren conferenció ante un numeroso y atento público de estudiantes, profesores y curiosos, que abarrotaban una de las grandes aulas de la Facultad.

Cuando el conferenciante acabó su disertación el debate se prolongó, y los asistentes acabaron planteándole muchas preguntas sobre cuestiones polémicas de carácter moral y político de aquel entonces -sobre esto, lo otro o aquello- a las que el filósofo al final respondía escuetamente a diestro y siniestro diciendo sí o no -"me parece bien", "me parece mal", "estoy de acuerdo"…-, repartiendo opiniones como quien reparte bendiciones, que hacían sonreír a algunos y a otros mostrar su descontento, según de qué lado caía la respuesta. Seguramente parte de su laconismo se debía al cansancio (a pesar de su vitalidad y lucidez Aranguren rondaba entonces los 83 años), pero aunque para todos era importante saber qué opinaba el maestro, la escena también resultaba tierna y divertida ante semejante ejercicio de autoridad y libertad intelectual. Qué duda cabe de que algunos lo que buscaban con sus preguntas no era más información sobre algo, sino reforzar o legitimar la propia opinión con otra a la que se reconocía cierta autoridad, dado el crédito intelectual del que gozaba el anciano profesor. Dicho de otro modo: si era valiosa esa opinión es porque se presuponía en su autor suficiente experiencia, conocimiento e información.

En muchos casos, sin embargo, tanto entonces como hoy, la opinión aparece disociada totalmente del conocimiento y la experiencia, y queda en manos de personajes diversos -famosos, artistas o ‘influencers’- para quienes el compromiso moral consiste básicamente en transmitir consignas superficiales, sea en la alfombra roja de una gala de cine, en un programa de televisión o en una red social. Mientras que la opinión del profesor merecía ser considerada por su autoridad intelectual, a estos se les presupone autoridad intelectual porque expresan una determinada opinión. Olvidamos con ello que el argumento de autoridad tiene su base en el ejemplo, pero se justifica en la ejemplaridad. Y no todos los ejemplos son necesariamente ejemplares.

Lo preocupante de esa disociación entre el conocimiento y la opinión (menospreciando al primero en favor de la segunda) es que a menudo parece encontrar eco y reconocimiento en el ámbito educativo, cuando por ejemplo se insiste en que la transmisión de conocimiento e información es secundaria o incluso irrelevante, y que lo que importa realmente es enseñar a pensar, a aprender, a valorar…, reduciendo así la opinión a la emisión de juicios superficiales ‘à la mode’, a favor o en contra de algo. Como si fuera realmente posible lo uno -opinar o pensar con profundidad- sin lo otro -informarse y conocer-.

Podemos hablar sobre todo, por supuesto, pero eso no quiere decir que sepamos de todo. Es más, tendemos a opinar sobre muchas cosas sin tener noticia de la compleja realidad de las mismas. Nos lanzamos a hacerlo sin haber aprendido nada. Pero separada del conocimiento, la opinión es una cáscara vacía, simple pose o eslogan. Como ha escrito Javier Gomá, opinar con sinceridad está al alcance de cualquiera -y ustedes tal vez pensarán críticamente, con razón, que este artículo es un ejemplo de ello- pero aprender es privilegio de los mejores.

Andrés García Inda es profesor de la Universidad de Zaragoza