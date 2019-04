Una de memes para pasar una tarde de sofá y manta

Sí, este fin de semana está cumpliendo las expectativas anunciadas del mal tiempo: paraguas y chubasquero. ¿Qué significa eso? ¡Nada malo! Es bueno para el campo y para tí: más tiempo en casa que puedes destinar a ver memes.

Como comentan las redes, han vuelto los Jonas Brothers y también Hannah Montana, pero no son los únicos que han vuelto. No, lo sentimos, 'Nestlé Jungly' tendrá que esperar, pero lo que sí ha vuelto son las conchas de tu adolescencia, que vuelven a ser tendencia este verano (no es broma).

Además vuelve el 'Joker' a la gran pantalla, pero esta vez con una película para él solito. Bueno, tendrás que esperar hasta el próximo otoño, porque Warner Bros Pictures no la lleva a los cines hasta el mes de octubre de 2019, pero ya puedes disfrutar del tráiler y, quizás, hasta soltar una lagrimita.

Lo que sí está ya en el cine es 'Dumbo' y si eres de los nostálgicos seguro que disfrutas de la versión de 'Hijo del corazón' que han creado para esta ocasión. Y recuerda que puedes consultar el horario y los cines de todas las películas en la cartelera de Heraldo Ocio,

Y dejando el cine a un lado... Quedan menos de dos semanas para que llegue la nueva y última temporada de Juego de Tronos, uno de los estrenos más esperados de todos los que llegan este mes de abril a las plataformas de 'streaming' como HBO, Netflix o Movistar. Una ocasión llena de 'hype' que ha aprovechado una agencia de viajes para ofrecer visitas 'sorpresa' a los escenarios en los que la serie ha sido grabada pero con un requisito: no puedes saber el destino hasta 48 horas antes de llegar.

Por último, aunque no llegará en abril hay otra noticia que debes saber: ya hay fecha para la tercera temporada de 'La Casa de Papel'. Y, mientras la esperas, ¿por qué no te entretienes descubriendo qué personaje de la serie serías?