Críticas a Susanna Griso por su inoportuna pregunta al hombre que ayudó a morir a su mujer

"¿Por qué decidió hacerlo público? ¿por qué grabó esos vídeos? ¿para protegerse? ¿para que quedase claro que esa era la voluntad de María José? ¿o porque quiere usted incidir en la campaña electoral y en un debate político?", ha preguntado la mañana de este viernes en Espejo Público la periodista Susanna Griso a Ángel Hernández, el hombre detenido el miércoles y posteriormente puesto en libertad por ayudar a morir a su esposa, María José Carrasco, de 61 años y enferma de esclerosis múltiple desde hacía 30.

La pregunta no ha pasado desapercibida en las redes sociales, que pronto han comenzado a arder con mensajes en los que se criticaba la inoportuna pregunta y la falta de tacto de Griso.

Acaba de ayudar a su mujer a morir dignamente y Susanna Griso le pregunta si es para incidir en camapaña electoral. Vergonzoso. El periodismo de estos buitres no tiene límites. #DebateEutanasiaAR pic.twitter.com/eJSgmym0DB — WONDER ARAN💚💜 (@tzantzi) 5 de abril de 2019

Ángel, de 69 años, fue detenido por cumplir con la voluntad del amor de su vida ayudándola en una muerte DIGNA



María José, su mujer, llevaba 30 años sufriendo de esclerosis múltiple con una discapacidad del 82%



Susanna Griso va y le insinúa si lo hecho por motivos electorales🤮 pic.twitter.com/CUublnBBHY — Aitor (@galixteo) 5 de abril de 2019

@susannagriso puede usted dormir por las noches? yo no podría mi conciencia me lo impediría pic.twitter.com/BzERNmdPvb — 💛 Anna 💛 (@boricua380) 5 de abril de 2019

La respuesta de Ángel, no obstante, ha sido contundente, a la par que concisa: "La campaña electoral me la trae al pairo. No es algo que me preocupe. Ha sucedido, como suceden muchas cosas... Voy a ir ahora a recoger el cadáver de mi mujer al anatómico. Son cosas que pasan y suceden en ese día".

Respecto a por qué decidió grabar en vídeo los momentos previos y el suicidio de su mujer, Ángel ha señalado que fue como prueba, para que la gente fuera consciente de la voluntad de su esposa de quitarse la vida y del sufrimiento que padecía desde hace tres décadas, especialmente insoportable desde hacía tres meses.

"En los 'pendrives' que yo he distribuido a los medios viene todo el sufrimiento durante tres meses, más o menos, que ha padecido mi mujer, para que la gente viera la necesidad que hay de la eutanasia", ha sentenciado.

Tras las reacciones en las redes sociales, Susanna Griso ha querido aclarar el porqué de su pregunta. "En campaña electoral se pueden arrancar compromisos de los políticos. Este, y no otro, es el motivo por el cual he preguntado a Ángel por el momento escogido para realizar el suicidio asistido. Si veis la entrevista entera se entiende mucho mejor el contexto", ha escrito la periodista en Twitter.

Pero no se ha quedado ahí, sino que ha reconocido su error y ha pedido disculpas. "Ángel se lamentaba de que el debate sobre una futura ley de eutanasia llevase tanto tiempo varado en el Congreso. Dicho esto, está claro que me equivoqué en la manera de formular la pregunta. Pido disculpas por ello", ha zanjado en otro mensaje.