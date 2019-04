Acaba de ser mi cumpleaños. Llevo celebrados un buen puñado. Dejémoslo así. Hay señales para reconocer que una ya es mayor. No es la cifra de años contados. Son algunos mensajes que envía el cuerpo y otros la mente (que también es cuerpo, pero así nos entendemos todos). Son decisiones que ni se piensan, como la de contar esta pequeña historia que quiero hoy compartir.

Mi infancia fue bastante solitaria. No por vocación ni voluntad propia, pero lo fue. Aunque ahora ya no tanto, confieso que siempre me ha gustado celebrar los cumpleaños. Sin embargo, hasta llegar al quince no tuve una fiesta. Los cumpleaños de mi infancia están marcados por dos mínimos detalles: los caramelos que llevaba al colegio para mis compañeras, y la postal de felicitación que me enviaba por correo mi padrino y que yo recogía después de tres o cuatro ansiosos viajes al buzón.

No sé por qué exactamente mi padrino me tenía gran cariño. Era cuñado de mi abuelo, ferroviario, un tipo bregado en mil historias, muy jovial. Se tomaba en serio su condición de padrino y venía a vernos a casa con frecuencia, mientras vivimos en la misma ciudad. Sus postales fueron, durante la infancia, fundamentales para mi supervivencia y mi esperanza. Nunca se lo dije. Ni que le profesaba yo también un verdadero cariño de ahijada. A los noventa años, cuando salía de la residencia a pasear, lo mató por celos otro señor mayor. En el funeral nadie recordó que era mi padrino. Le di las gracias en silencio. Le debía hacerlo en voz alta.

Luisa Miñana es narradora y poeta