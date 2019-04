Desmontando mitos sobre la crianza de los hijos

Las creencias limitantes culturalmente creadas en torno a la crianza, que tratan sobre cómo criar ‘buenos’ hijos, impiden una conexión profunda entre padres e hijos. Los miedos que tenemos acerca de cómo van a salir nuestros hijos son los principales responsables de la necesidad de crear y creer en mitos. Pongamos el foco en algunas de estas creencias, sobre las que conviene reflexionar.

LA CRIANZA ESTÁ DIRIGIDA HACIA LOS NIÑOS

En realidad, la crianza trata sobre ‘criarnos’ a nosotros mismos más que a nuestros hijos. Los hijos nos hacen de espejos, son las personas con las que tenemos las más íntimas relaciones y también son los que van a despertar nuestras ‘luces’ (lo más maravilloso de nuestro ser) y nuestras ‘sombras’ (nuestros egos, vacíos, carencias emocionales y expectativas incumplidas). Ser capaces de ver y aceptar a nuestros hijos, permitirles ser como son y poder acompañarlos en el viaje de la vida, para que lleguen a ser lo que han venido a ser requiere de una gran madurez emocional.

APARECE DE MANERA NATURAL

Tener hijos es naturalmente biológico. Sin embargo, la crianza no aparece de manera tan natural. Criamos a nuestros hijos de manera condicionada por cómo hemos sido criados y por la sociedad en general. Lo que ellos necesitan no es siempre lo que los padres ofrecemos (sobre todo a nivel emocional). Criamos de manera cultural, no natural. Sin embargo, los bebés nacen sin conceptos culturales, ellos viven en el momento y están totalmente conectados con su ser, de manera natural.

HAY QUE CRIAR NIÑOS 'FELICES'

Entendemos la felicidad como sinónimo de alegría, y no es lo mismo. La felicidad se relaciona estrechamente con el sentimiento de abundancia (tener y ser lo suficiente); tiene que ver con vivir en el presente de manera continua (y los niños son maestros en esto), sintiéndonos completos en cada situación que se nos presenta. Experimentar todo tipo de estados emocionales es importante en el desarrollo de los niños.

QUERER A NUESTROS HIJOS SIGNIFICA SER BUENOS PADRES

El amor es, sin lugar a dudas, el elemento de conexión entre las personas. Sin embargo, en la relación con nuestros hijos, a menudo, tenemos comportamientos y actitudes que no expresan el amor. Esto ocurre porque amamos de manera condicional, dejando que nuestros miedos y necesidad de control interfieran en las relaciones con los seres queridos. El amor solo no es suficiente para una crianza equilibrada y armoniosa.

UN NIÑO EXITOSO ES AQUEL QUE ESTÁ POR ENCIMA DE LA MEDIA, UN NIÑO TALENTOSO

Como padres, sentimos la presión de tener niños de éxito, niños geniales. Vivir en una competición continua, aparte de generar muchísimo estrés, que puede afectar de manera radical a nuestra salud y a la de nuestros hijos, hace que los niños interioricen el sentimiento de no ser suficiente, de no cumplir con las expectativas y no ser merecedores de nuestro amor por ser simplemente lo que son. Solemos confundir el éxito con la felicidad, cuando la felicidad es libre de expectativas y condiciones, es estar presente y conectado, disfrutando de y cada persona, cada momento, tal y como son.

Diana Fuior Ionica es Psicopedagoga especializada en educación socioemocional y bienestar y miembro de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía