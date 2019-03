Twitter reúne a dos niñas separadas por sus padres adoptivos

Esta historia comienza hace casi 20 años. Dos niñas comparten sus días en un orfanato chino. Una es apenas un bebé, tiene 11 meses. La otra tiene cinco años. Y aunque no les unen lazos de sangre, su relación es la de dos hermanas.

Pero ambas son adoptadas por familias diferentes y sus caminos se alejan para siempre. O quizá no. Porque Twitter ha logrado el milagro de reencontrarlas dos décadas después.

La responsable de todo es Sara Danyao, la más pequeña de las chicas, que hace solo unos días contó su historia en la red social y pidió ayuda en internet:

Tengo que intentar esto. Necesito encontrar a la niña que sale a mi derecha en la foto (yo soy la del carrito). Ahora debe tener 21-23 años. No sé su nombre y ésta es la única foto que tengo. Si te reconoces en la foto, por favor, háblame. RT para difundir. Abajo explico quién es pic.twitter.com/0ydZFJzSo7 — Not Sara 🚀 (@saracourdless) 24 de marzo de 2019

A esta niña la adoptaron a la vez que a mí. Compartíamos orfanato en Hubei (China) y a ambas nos adoptaron en Wuhan, en mayo del 2001. Por lo que me contaron mis padres, esta niña, durante el proceso de adopción, por alguna razón, nunca se separaba de mí. — Not Sara 🚀 (@saracourdless) 24 de marzo de 2019

La traductora que acompañaba a mis padres habló con ella y les explicó que esta niña cuidaba de mí en el orfanato. Al yo tener 11 meses y ella 5 años, ella era de las “mayores” y por eso tenía que cuidar de mí (ayudarme a comer, lavarme, vestirme, etc.) como una hermana mayor — Not Sara 🚀 (@saracourdless) 24 de marzo de 2019

Esta niña incluso le pidió a mis padres que la adoptaran también para que ella pudiese venir conmigo. La traductora trató de explicarle por qué ella debía irse con sus padres pero ella insistía en que tenía que venir conmigo porque yo era su responsabilidad — Not Sara 🚀 (@saracourdless) 24 de marzo de 2019

Según cuenta la tuitera, a los padres adoptantes de la otra niña no les hacía mucha gracia que la pequeña quisiera irse con otra familia. "Pero ella siempre se escapaba del hotel para venir al nuestro y preguntarles a mis padres si ya me habían dado de comer, y por si acaso me traía galletas".

El día que tuvimos que irnos definitivamente de China, en el aeropuerto, la niña no paraba de gritar “Danyao” (mi nombre) intentando deshacerse del agarre de sus padres. Sin conocer el contexto de la situación parecía que la estaban maltratando de lo mucho que gritaba y lloraba — Not Sara 🚀 (@saracourdless) 24 de marzo de 2019

Mis padres intentaron mantener el contacto con la familia de esta niña (porque pensaron que en el futuro nos haría gracia conservarnos la una a la otra), pero ellos decidieron cortar la relación hasta el punto de que mis padres llamaban a su teléfono y ellos nunca lo cogieron. — Not Sara 🚀 (@saracourdless) 24 de marzo de 2019

Lo único que sé de ellos es que los padres eran mayores (40-50 años) y que residían en Madrid, pero a estas alturas, 18 años después, no tengo ni idea de qué habrá pasado con ellos ni con la niña — Not Sara 🚀 (@saracourdless) 24 de marzo de 2019

Sara explica lo importante que sería para ella encontrar a esa niña:

Creo que no entendéis la carga emocional que supondría para mí encontrar a esta chica. Es literalmente lo único que tengo y que sé de mi pasado, antes de que mis padres me adoptaran. No sé nada de mis padres biológicos ni de ningún pariente. Por favor, ayudadme a encontrarla — Not Sara 🚀 (@saracourdless) 24 de marzo de 2019

A partir de los tuits de la joven hispano-china, la red social comenzó a trabajar. La foto de las niñas acumula más de 90.000 reuits. El tema ha llegado a los países latinoamericanos, por si acaso la niña desconocida terminó viviendo allí. Y entre unos y otros, el milagros se ha hecho realidad este miércoles.

No sé ni cómo deciros esto porque sé que hay mucha expectación, pero lo hemos conseguido. Gracias a todxs por todo lo que habéis hecho por mí durante estos días y gracias por todo el apoyo. Después de 17 años ya estamos juntas otra vez 💙 (Se llama Alejandra) pic.twitter.com/nniuWwnHJF — Not Sara 🚀 (@saracourdless) 27 de marzo de 2019

Tras encontrar a su 'hermana'. Sara ha colgado un vídeo de agradecimiento en Twitter:

Ahora ambas necesitarán tiempo para recuperar el tiempo perdido porque tendrán, seguro, muchas cosas que contarse.