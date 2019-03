Por mucho que haya una nueva hornada de 'triunfitos', muchos de los que protagonizaron la edición de ‘el regreso de Operación Triunfo', durante el curso 2017-2018, todavía dan mucho de qué hablar. Ana Guerra (‘War’, para muchos fans) es una de ellas, que poco necesita hacer para que sus redes de seguidores se vuelquen en sus publicaciones.

Publicaciones que no solo se resumen en anuncios de discos, ‘singles’, giras y colaboraciones, que ya de por sí acumulan una gran cantidad de reacciones en las redes sociales, sino por todas aquellas que le sirven para interactuar de forma directa y dinámica con su adeptos que, solo en Twitter, son actualmente 252.000, una cifra completamente superada en su cuenta de Instagram, con 787.000 seguidores.

La joven es consciente de que internet es un buen aliado a la hora de mantener fresca su cartera de novedades y de acercar al público a su día a día, por lo que la cantante no duda en compartir con un estilo desenfadado todo aquello que considera relevante para quienes la siguen. Y, aunque a menudo esta información la acompaña con memes y gifs de sí misma, en esta ocasión ha cedido la creatividad a sus fans con sencillez y éxito a partes iguales: una foto de ella, un fondo verde croma o ‘green screen’ y una pregunta directa: “¿Qué fondo le pondrían a esta foto?”. Y nada más ha hecho falta para que cientos de usuarios respondan dando rienda suelta a su imaginación y a su manejo del editor de imágenes. ¿El resultado? Ana Guerra en el circo, frente a conocida pantalla de La Ruleta de la Suerte, delante de un mapa del tiempo o sosteniendo un ‘grammy’, que, por el momento, todavía es imaginario, aunque la seguidora que ha hecho el montaje asegura que se lo merece. Uno de los más rebuscados es uno en el que la usuaria ha escondido a la artista en uno de los escenarios clásicos escenarios de Wally. Así que puedes intentar encontrarla a ella, junto al mítico personaje de jersey a rayas blancas y rojas. ¿Eres capaz de encontrarla?

¿Lo has conseguido? Si no, una usuaria ha respondido a la pregunta resolviendo el misterio. Si lo has hecho, puedes seguir echando un vistazo al derroche de creatividad. Ya sabes lo que dicen: una imagen vale más que mil palabras.

En los grammys con tu premio, como reina que eres (lo hice en un minuto) jajajajajajaja 💜 pic.twitter.com/lm8CWG98qm — ᴛᴀɴ¡ᴀ ᴠᴀɴ ɢ♡ɢʜ🐱⚔️💜 (@Murciana_21) 24 de marzo de 2019

12 points go to chipre pic.twitter.com/YVxdlxemcU — andrea (@warmicate) 24 de marzo de 2019

no es un fondo pero pic.twitter.com/vCRnWZkFS9 — lidia 🥀 (@lidiaklg) 24 de marzo de 2019

Aquí con Dr. House y compañía 🙄💜 pic.twitter.com/FBGl0gzqSR — ᴛᴀɴ¡ᴀ ᴠᴀɴ ɢ♡ɢʜ🐱⚔️💜 (@Murciana_21) 24 de marzo de 2019