La fiebre de los eSports llega a ‘Los Simpson’

A pesar de que en España todavía no se trata de un fenómeno de masas, cada vez son más los jóvenes (y no tan jóvenes) que poco a poco se dejan seducir por el mundo de los eSports. Un universo virtual donde no existen los horarios ni las fronteras. De hecho, con una simple conexión a internet puedes competir contra un usuario desconocido que, desde la otra parte del mundo, se conecta bien entrada la madrugada.

Videojuegos como Fifa19 o League of Legends son dos de los más representativos y con mayor seguimiento, pero no los únicos. La comunidad de los eSports es tan multitudinaria que, por si fuera poco, ahora acaba de dar el salto a la popular y archiconocida serie de ‘Los Simpson’. Un producto televisivo que, por ejemplo, guarda notables parecidos entre algunos de sus personajes más famosos y los políticos españoles.

Uno de ellos, Bart Simpson, ha sido el encargado de competir en un videojuego llamado Conflict of Enemies, inspirado en League of Legends. En el capítulo, emitido el pasado domingo en Estados Unidos, el travieso Bart mostraba su nivel junto a otros protagonistas secundarios como Nelson Muntz, Martin Prince y Sophie Krustofsky, hija del mítico payaso Krusty.

Según el portal Polygon, el equipo de guion de ‘Los Simpson’ buscaba retratar con fidelidad la escena del videojuego, dotándole en todo momento de altas dosis de realismo, pero sin perder la esencia de la serie. El objetivo no es otro que mostrar a Homer que no debe utilizar a Bart para vivir la vida que él no pudo vivir.

Eso sí, los fanáticos de la serie deberán esperar para poder disfrutar del capítulo en España, después de que la cadena decidiera suspender la emisión de un capítulo diario antes del informativo presentado por Sandra Golpe.

Por el momento, la serie se puede seguir a través de Neox, donde una de las familias más famosas de la pequeña pantalla está celebrando su 30 aniversario con la emisión de nuevos capítulos.