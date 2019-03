Diez claves para educar sin estrés

1. Pon metas alcanzables

Y, sobre todo, acordes a las características de tus hijos. Los adolescentes no suelen prestar atención más allá de 45 minutos. Y los niños de entre 8 y 12 años, no más de 30. Superada esta barrera, el interés y la concentración decaen considerablemente. Apuesta por un tiempo de calidad.

2. Responsabilidad progresiva

Con niños y adolescentes es cuestión de ir dando progresivamente más responsabilidad. De nada sirve estar encima, atendiendo sus deberes o anticipándose a sus necesidades. Enséñales a planificar su tiempo. Así conquistarán (y disfrutarán) su autonomía.

3. No todos aprenden igual

Unos tienen memoria visual, otros auditiva, otros habilidades espaciales, emocionales... Ten en cuenta sus potencialidades y puntos fuertes para arrastrar los débiles.

4. También podemos delegar

Si hacer los deberes se ha convertido en una pesadilla, puedes delegar. ¿Por qué no contratas a una estudiante como profesora particular o recurres a una academia? Por poco dinero ganaréis las tardes para vosotros. Debemos salvaguardar nuestra propia felicidad y tiempo libre.

5. Mantente firme

Si les has dicho que les vas a castigar, y luego no lo haces, pensarán que no cumples tu palabra. Mantén tu posición y muéstrate firme, aunque te cueste. Los límites son necesarios para su madurez personal. Y olvídate de los castigos imposibles, como: «Voy a apagar la tele para siempre». Son más efectivos los tangibles y objetivos: "Esta tarde no sales".

6. Relaja las reglas el fin de semana y en vacaciones

Si los días laborables han llevado una dieta equilibrada, no pasa nada porque el sábado se abandonen a las patatas fritas o a los refrescos e, incluso, vean más tiempo la tele. Si no se lo prohíbes, tal vez nunca tengan interés en ello. Lo que no significa que en ese tiempo no haya unas reglas fijas.

7. Ojo con las pantallas

No dejes que las pantallas entren en su habitación si aún son inmaduros. Son amigas de la pasividad y el ensimismamiento. Colócalas en los espacios comunes para evitar que se aíslen y controlar su uso. Si es necesario negocia: una hora de ordenador o televisión por otra de deporte o actividad artística. No caigas en la tentación de dejarles navegar por internet solos antes de los 12 años. Es como dejarles solos en la gran ciudad. En todo caso, acompáñales y ayúdales en sus búsquedas.

8. No libres guerras en todos los frentes

Elige un terreno donde no bajes la guardia y muéstrate más relajado en los demás. Por ejemplo, reserva tus energías para su rendimiento escolar y sé más flexible con las horas de tele o las salidas.

9. Recompensas de acciones y elogios

Ir juntos al parque o jugar a su actividad favorita siempre es mucho mejor, y a la larga más eficaz y formativo, que comprarles chucherías o ropa.

10. Demuéstrales siempre tu cariño por encima de todo

Eso supone alabar sus progresos y también poner límites. Lo más importante es la felicidad y para ello es imprescindible tener inteligencia emocional. Los padres somos los principales maestros en las habilidades sociales.