Así son los anillos de pedida más caros de los famosos (y el de JLo no es uno de ellos)

Aquello de "Y el anillo, pa' cuando" parece haber surtido efecto. Hace cinco días, Jennifer López volvió a saltar a la palestra informativa de la mano de una noticia muy esperada y celebrada por todos sus seguidores: después de dos años de noviazgo (y los rumores de infidelidad) se ha comprometido con Álex Rodríguez, la exestrella del béisbol americano. Esta unión, que dará lugar a uno de los matrimonios más ricos de América, se ha sellado con un anillo que ha dejado con la boca abierta a los usuarios de Instagram (el canal elegido por ella para hacer el anuncio oficial): un enorme diamante de talla esmeralda tasado en más de 900.000 euros.

Así, en poco más de cuatro días, las dos publicaciones que la cantante internacional ha hecho en la cuenta que gestiona en la popular red social suman más de 275 mil comentarios y 12,8 millones de 'me gusta'. En la primera, JLo, como la conocen sus fans, muestra el impresionante anillo de, aproximadamente, 10 quilates; y, en la segunda, la artista ha subido un 'segundo a segundo' de su 'sí, quiero', beso incluido. Sin embargo, y a pesar del revuelo que el futuro matrimonio ha conseguido formar, la alianza de compromiso de su cuarta boda, no pasará a la historia de las 'celebrities', pues no se encuentra entre las más caras del mundo del 'famoseo'.

Los anillos de compromiso más caros de la historia

Desde la firma de joyas Collartz han aprovechado para estudiar cuáles han sido los anillos de compromiso más caros del la historia de las 'celebrities'; y el que Richard Burton le regaló a Elizabeth Taylor preside este desmesurado ranking: el diamante puro de 33,19 quilates costó unos 8 millones de euros. No obstante, le siguen de cerca el de cinco millones que Jay-Z regaló a Beyoncé (una sortija de 18 quilates con un diamante de corte esmeralda); y el que el príncipe Rainiero puso en el dedo de Grace Kelly, de 3,5 millones de euros.

Mientras que Anna Kournikova formalizó sus ocho años de relación con Enrique Iglesias con una piedra rosa de 2,2 millones de euros, que no dudó en lucir mientras empuñaba la raqueta; Melania Trump se comprometió con un gran diamante de corte esmeralda rodeado por una banda de oro blanco. Costó 2,6 millones de euros, solo un poco más que el de Jacqueline Kennedy, cifrado en 2 millones de euros, aunque el de la primera dama era de oro y brillantes.

En tablas quedan dos de las rubias más populares de Estados Unidos. Por un lado, Blake Lively recibió de Ryan Reynolds un diamante rosado en forma de óvalo de 12 quilates. Por otro, Paris Hilton dijo que sí con un diamante en forma de corazón flanqueado por otros dos diamantes de corte baguette a cada lado con una banda de oro blanco. Ambos costaron 1,7 millones de euros.

Especial mención merece, no obstante, la sortija de la princesa Diana: una de las más famosas de todos los tiempos. Su zafiro rodeado de diamantes blancos y 18 quilates, que también lució Kate Middleton, está valorado en más de 354.000 euros.