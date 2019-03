Él sale ante el micrófono. Ellas, ordenadas y calladitas, miran a la cámara. Él las representa porque ellas no saben nada de eso. Ellas, detrás, asintiendo, discretas y de uniforme. Al Profesor Perplejo le viene a la cabeza la primera escena de ‘Tiempos Difíciles’, del viejo Dickens: el severo maestro Gradgrind pregunta a Ceci Jupe (clasificada como "señorita número 20") qué es un caballo. A Ceci, hija de domador, que sabe cómo palpita un potro encabritado y cómo se amansa su pulso cuando se le habla bajito, le asombra que el maestro la desprecie por no recitar de memoria la definición del caballo. Gradgrind pregunta a Bitzer. El chico (a este sí le pregunta por su nombre) repite aburrido una cantilena de características vacías de significado porque no sabe de caballos sino un puñado de memorismos carentes de experiencia. Sabe definirlo de manera ordenada, pero no distinguiría un percherón de un purasangre. "Señorita número 20, ahora sabe usted lo que es un caballo", sentencia el viejo maestro.

Ellas miran, pero no le miran. Mientras tanto, él pontifica sobre lo que deben ser las políticas de género. Porque ellas no saben lo que es un caballo, aunque vivan rodeadas de equinos. Han sido tres este viernes: tres señores que explican cosas. Al Profesor Perplejo le divierte intuir qué estarán pensando: algo así como "por favor, por favor, que pase pronto este ocho de marzo".

Jorge Sanz Barajas es profesor y escritor