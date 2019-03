No hay relación entre el orden de nacimiento de los hermanos y la preferencia por el riesgo, ha concluido un estudio internacional liderado por la Universidad de las Illes Balears, que desmonta el mito de que los hermanos pequeños son menos prudentes.

El estudio, publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' y recogido por Sinc, ha contado con la participación de investigadores del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano (Alemania) y la Universidad de Basilea (Suiza).

La idea de que el orden de nacimiento es determinante a la hora de modelar la personalidad es una idea muy extendida. Según este planteamiento, los primogénitos han disfrutado de la atención plena de sus padres y ocupan una posición dominante, por lo que también tienden a adoptar actitudes y valores conservadores que les permiten mantener su condición. En consecuencia, los hermanos pequeños buscarían su lugar mediante la asunción de más riesgos para atraer la atención de los padres.

Actitudes conservadoras

Los investigadores han buscado evidencias de la relación entre ser el mayor o el menor y la asunción de actitudes conservadoras o riesgos en encuestas, estudios experimentales y en personajes históricos reales. Se han usado datos de la encuesta 'SOEP' del Instituto Alemán de Investigación Económica.

En concreto, en más del 95 por ciento de los 'test' con los que se podría medir el efecto del orden de nacimiento no se han identificado efectos significativos. Y en aquellos casos en los que el orden del nacimiento podría resultar significativo, el número de 'test' que podían apoyar a la tesis de que los hermanos pequeños toman decisiones arriesgadas era similar al número de 'test' que indicaban lo contrario.

Para complementar el enfoque, los investigadores también se basaron en los datos recogidos en el estudio Basel-Berlin Risk Study, uno de los intentos más exhaustivos que se han hecho para medir la preferencia por el riego, y que incluye, entre otras medidas, decisiones en las que se puede ganar o perder dinero real.

En la misma línea, los científicos comprobaron que la gran mayoría de las medidas de conducta recogidas en el estudio no mostraba ningún efecto creíble del orden de nacimiento en la asunción de riesgos.

Finalmente, también se estudió una muestra de exploradores y revolucionarios destacados, dos elecciones de vida "particularmente arriesgadas", según el estudio, para comprobar qué posición ocupaban entre sus hermanos. En este caso, las conclusiones también apuntan a que los hermanos pequeños no son más arriesgados que los primogénitos.