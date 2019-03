Que Zara, el buque insignia de Inditex, esté constantemente en boca de todos no es ninguna novedad, ya sea por su colaboración con conocidas marcas, como las vistosas zapatillas con Lacasitos; por sus colecciones para nostálgicos, como la de 'Dirty Dancing' o la de 'Sensación de vivir'; o por el por el lanzamiento de su nuevo logo, que no gustó en las redes sociales. Es en estas últimas donde cada movimiento de la marca es comentado por miles de usuarios. Ahora, un vestido de la nueva colección de Zara ha vuelto a ser viral en internet y no precisamente por comentar lo bonita que es la prenda.

Si hace unas semanas la compañía enfurecía a la comunidad China con una fotografía de una mujer con pecas y con la apariencia 'cara lavada', esta vez, una modelo ha vuelto a ser objeto de debate en las redes. Ha sido la periodista Lorena G.Díaz quien se ha percatado de que Zara ha incluido en sus filas a una maniquí zombi. La usuaria ha agradecido (con ironía) a la marca la pose de la modelo, perfecta para hacerse a la idea de cómo queda el vestido.

Gracias Zara.

Me hago una idea perfecta de cómo queda el vestido en esta postura tan natural que suelo adoptar mientras voy de camino a mi reunión mensual de zombis. pic.twitter.com/arJY9CM2YC — Lorena G. Díaz (@Lorenagdiaz) 4 de marzo de 2019

Las respuestas de la comunidad de Twitter, como ocurre con otros temas virales, no se han hecho esperar y muchos han tirado de ingenio para secundar la observación de la periodista y hacer reír al resto de usuarios.

Ya era hora de que hicieran ropa para zombies, que siempre van con la suya rasgada. — Rainbow Panther (@LadyLuna4Ever) 5 de marzo de 2019

A mí, los lunes me representa — Inma Ferragud (@InmaFerragud) 4 de marzo de 2019

En la sesión de fotos:



Mira, me pones cara así como la de The Walking Dead.



¿Cómo?



Si mujer, esa que sale en el primer episodio, la que se arrastra.



¡Ah! 👌 — 👑_vanderpump_👑 (@_vanderpump_) 5 de marzo de 2019

Otros internautas también han visto en este vestido (modelo incluida) el vestuario que el propio Michael Jackson hubiera elegido para el videoclip de 'Thriller'. Tampoco han faltado las menciones a otros deslices de Zara ni a los 'puntos flacos' de otras marcas .

Este abrigo es genial. No tiene una foto que se vea como queda sin parecer una pirada. pic.twitter.com/HMawXzoh7l — Sallymac 💜 (@susieace) 5 de marzo de 2019

Yo tengo un espejo pequeño, de esos de armario de Ikea, a veces para verme tengo que ponerme así. — Montse Barba Pan (@mbarba_com) 5 de marzo de 2019

El tuit acumula cerca de 10.000 'likes', 200 comentarios y 3.700 'retuits'. Por el momento, la comentada foto de la 'modelo-zombi' ya no aparece en la web de Zara, donde 'el vestido estampado combinado' se puede adquirir por 39.95 euros.