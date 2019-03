Un mundo mejor

Cuando éramos niños y jugábamos a imaginar cómo sería el siglo XXI, pensábamos que conduciríamos coches voladores, tomaríamos píldoras que sustituirían la comida (qué suerte que no haya sido así) y nos teletransportaríamos para viajar sin utilizar medios de transporte. Lo que nunca imaginamos cuando soñábamos el futuro es que hoy, en el año 2019, iba a ser necesario señalar en el calendario un día que reivindique la igualdad entre hombres y mujeres. Ni que tuviéramos que explicar con paciencia y pedagogía que el feminismo no es lo contrario del machismo, sino la reclamación justa de ser tratadas igual que los hombres y no sufrir discriminación por haber nacido mujer. Ni tampoco pensábamos que existiría un autobús circulando por nuestras calles con la cara de Hitler y el hashtag ‘#stopFeminazis’, que promueve el odio y frivoliza con algo tan serio como las demasiadas mujeres asesinadas por sus parejas.

Hace dos días fue 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. Y ahora, que ya no soy niña pero sigo soñando, imagino un futuro donde no sea necesario salir a la calle para pedir algo tan justo como la igualdad. Un futuro donde las niñas se extrañen de que sus madres, sus abuelas, necesitaran manifestarse para conseguir un derecho básico. Un futuro en el que todos se sientan orgullosos de estas mujeres que hace dos #días -y todos los días- hicieron algo para cambiar el mundo, para hacer de él un lugar mejor.

Eva Cosculluela es librera

