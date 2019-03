Javier Alcober: "‘Saber y ganar’lleva 22 años aportando cultura a nuestra vida"

¿Cuántos programas de ‘Saber y ganar’ ha resistido?

Esta vez he llegado a cumplir catorce programas. En el año 2014 ya estuve en otros siete. Voy bien en los retos de ‘Saber y ganar’, pero no es fácil. Los que hemos concursado los fines de semana podemos volver más adelante y es posible que se haga por equipos. He hecho buenos amigos.

¿Cómo se prepara uno para participar en esta prueba tan dura?

No podemos decir todos los trucos, pero sobre todo hay que estudiar muchos programas anteriores. Alguna pregunta puedes esperarla, aunque el gran minuto es bastante complicado y caes.

Aun así, resistir en ‘Saber y ganar’ es complicado.

He resistido, pero no he ganado mucho dinero. En las dos veces que he participado me he llevado poco más de 2.000 euros. A veces se te va la calculadora y lo pierdes todo. Es un programa rentable por satisfacción personal, pero no para ganar mucho dinero. Me lo he pasado muy bien y a la gente le gusta mucho. Te ven tus compañeros, los procuradores y en los juzgados...

Eso es bueno, sentirse respaldado y apoyado en Zaragoza...

Es verdad, porque el apoyo en las redes sociales ha sido tremendo. El programa se ve bastante. Al principio, se empieza con muchos nervios y luego además puede influir el cansancio.

¿Y le han dejado dar mensajes?

Cuando vas cogiendo veteranía, me ha gustado que te dejan ser tú mismo. Hasta puedes mandar mensajes sobre derechos humanos tras hablarlo con Jordi Hurtado (el presentador), que manda mucho. Un día mencioné a los abogados del turno de oficio y la defensa de las víctimas de género, y el Seminario de Investigación para la Paz, a los que pertenezco. Otro día llegué con la camiseta de Médicos del Mundo de Aragón, que llevaba un mensaje: "Combatimos todas las enfermedades, incluida la injusticia". Hasta saludé a mis hijas, Minerva y Sofía, mellizas de 12 años, que son mis entrenadoras.

¿Cómo se ve desde dentro un programa de televisión?

No gastas nada. Vas a cuerpo de rey, en un hotel de cuatro estrellas en Barcelona. Se graban hasta dos días consecutivos en los estudios de Sant Cugat. He disfrutado mucho y más al visibilizar mensajes de derechos humanos siendo yo mismo.

Dos participantes aragoneses como José Manuel Dorado y Alberto Gálvez, en 2001 y 2002, estuvieron en 100 programas.

Los seguía mucho y allí los llaman los Magníficos. José Manuel Dorado fue el primero que llegó a 100 programas y Ángel Gálvez es muy simpático. Lleva 22 años el programa y lo vi siempre con mi madre. Cuanto más tiempo resisten son más difíciles de batir y se convierten en unas apisonadoras. Ellos llegaron a 7.000 euros. Cada año salen ocho o nueve así. Conocí a Víctor Castro, pero todos han ido cayendo.

¿Hay concursantes profesionales que cambian de programa?

Algunos que han estado en ‘Saber y ganar’ van al programa ‘Boom’, como el fallecido José Pinto, que era del grupo Los Lobos y fue a los dos programas.

¿A qué le obliga en su despacho de abogados este concurso?

Me obliga a tener algún compañero del despacho, como mi mujer Elena, que me cubra los dos días de las grabaciones si hay juicios o declaraciones. He tenido suerte los días que he ido.

¿Es verdad que la tele engorda?

Sí, jajajá, es verdad, pero sobre todo por el cáterin de los concursantes que te dan en el programa. Además, llevo siempre mi colección de chalecos. Tratan muy bien a los concursantes.

Es de letras, pero una de las pruebas es la calculadora...

Soy abogado, pero estudié ciencias puras. La calculadora es fácil, pero te pones nervioso.

¿Por qué quería ir a concursar?

‘Saber y ganar’ no es un programa cualquiera, sino que lleva veintidós años aportando cultura a nuestra vida.