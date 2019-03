Que el niño llegue a casa cargado de calabazas no es algo que guste en ninguna familia. Pero que los progenitores tomen duras represalias contra el pequeño porque no haya obtenido un sobresaliente es algo que clama al cielo. Eso es lo que le ocurrió a un alumno de 12 años en China: su madre lo abandonó en la calle después de golpearle porque había conseguido notable alto, pero no llegó al sobresaliente.

Según informa el diario 'Daily Mail', varios transeúntes que pasaban por una calle de la ciudad china de Luoyang vieron al pequeño solo en la calle y dieron aviso a la policía. Tras preguntar a los testigos del suceso, las autoridades lograron la matrícula del coche de la madre y más tarde con su número de móvil.

Cuando las autoridades hablaron por teléfono con la progenitora, no daban crédito a lo que les contó: "Ya no le quiero conmigo. Pueden hacer con él lo que quieran. Incluso pueden denunciarme", aseguró la madre, quien explicó que el motivo de su enorme enfado era que su hijo había sacado un notable alto y no un sobresaliente. Los policías la llamaron irresponsable y trataron de hacerle entrar en razón para que recogiera al niño.

Pero la madre erre que erre. Tras no conseguir convencerla, los agentes trasladaron al pequeño a comisaría hasta que, una hora más tarde, acudió un tío a recogerlo. Todavía se desconocen los cargos que se le imputarán a la progenitora.