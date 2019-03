Diez frases de mujeres aragonesas para reflexionar este 8 de marzo

Si alguien menciona a 'Mozart', nadie piensa en Maria Anna Walburga Ignatia Mozart, más conocida como 'Nannerl', sino en su hermano pequeño, Wolfgang Amadeus. Y sin embargo ella también fue una gran músico del siglo XVIII. Algo parecido sucedió con Camille Claudel, aprendiz y amante de Auguste Rodin y cuyas esculturas quedaron a la sombra de la fama de su compañero.

Tal y como les sucedió a sendas mujeres, otras tantas se vieron relegadas a una posición secundaria a lo largo de la Historia, haciendo que no trascendiesen sus logros o incluso que desapareciesen las referencias sobre ellas. Una realidad que comienza a cambiar a duras penas a partir del siglo XIX y cuyas mujeres ilustres comienzan a aparecer en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia.

Entre las aragonesas ilustres cuyos nombres sí se han dado a conocer se encuentran mujeres como María Moliner, quien confeccionó un diccionario de su puño y letra, pero nunca tuvo un sillón reservado en la Academia, de ahí surge una de sus frases más famosas que, junto a las nueve que acompañan a este artículo animan a reflexionar sobre el papel de la mujer a lo largo de la Historia en un día tan simbólico como es el 8 de marzo, Día de la Mujer.

"Tenemos que implicar a los demás en la idea de que la igualdad es lo único válido para la sociedad"

María Moliner, (Paniza). Bibliotecaria, filóloga y autora del Diccionario de uso del español.

"Quiero que me den premios porque me lo merezco, no por ser mujer, no quiero ser simplemente una cuota"

Conchita Gimeno (Aladrén). Científica y una de las 12 mejores químicas del mundo en 2018.

"Las nuevas generaciones tienen una visión mucho más igualitaria del hombre y la mujer y, por tanto, desarrollarán hábitos lingüísticos no sexistas"

María Antonia Martín Zorraquino (Zaragoza). Lingüista y catedrática de Lengua Española.

"Mi sueño para el deporte femenino es que hubiera más seguidores y fuera más visible"

Begoña García (Híjar). Jugadora internacional absoluta en el equipo nacional de hockey sobre hierba

"Se desconfía sutil y culturalmente de que una mujer pueda sostener grandes producciones"

Paula Ortiz (Zaragoza). Directora de cine

"En este país no existe la política cultural. ¿Qué niños y adolescentes vamos a educar, si no les facilitamos el ir al cine, si no promovemos el teatro o la lectura?"

Luisa Gavasa (Zaragoza). Actriz, premio Goya y premio Feroz a mejor actriz de reparto.

"Gracias a la educación que nos da tanto. ¿Qué sería el ser humano y la vida sin la educación?"

Alejandra Cortés (Zaragoza). Profesora de la Universidad de Zaragoza elegida tercera mejor docente universitaria de España.

Iustina Iordachescu, (Zaragoza). Alcaldesa infantil de Zaragoza y pregonera de las Fiestas del Pilar en 2018.

"Mis compañeras de clase no gitanas no tenían que pelear por querer hacer la Selectividad como yo"

Sara Giménez (Huesca). Abogada y voz española contra el racismo en el Consejo de Europa.

"La verdad es que es duro ser mujer. Yo he visto cómo en otros países se facilita a las científicas la maternidad. Las mujeres españolas hemos tirado para adelante con todo: con horarios de trabajo tremendos, con la casa, con los hijos…"

Carmen Ascaso Ciria (Lascasas). Bióloga y microscopista.