Un año más, ha llegado el mes de marzo y, con él, la Cincomarzada y toda la programación que la acompaña: desfiles, exhibiciones, gastronomía, lecturas, talleres, música... Y por supuesto no son los únicos planes de ocio de los que vas a poder disfrutar durante marzo. Eso sí, que el jolgorio no te descentre y no olvides echar un vistazo a las becas que están buscando dueño y, como ya sabes, puedes echar un vistazo en la página web del Cipaj, que va actualizando su buscador. Para ir calentando motores, aquí puedes consultar cinco de ellas:

1 Jóvenes creadores 2019-2020 La Fundación Antonio Gala celebra su XVIII Convocatoria para Jóvenes Creadores, ofreciendo 18 plazas para "estimular y promover la creación" durante un curso académico (2019-2020), dentro del proyecto '1234 Oportunidades'. El objetivo de estas becas es facilitar la trayectoria artística profesional de jóvenes de 18 a 25 años en materias como la narrativa, la poesía, el teatro, la composición musical, la pintura, la escultura, la arquitectura, etc. Además de la formación, la beca cubre los gastos de la estancia en la sede de la Fundación en Córdoba de octubre de 2019 a mayo de 2020. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de marzo. Más información. 2 Comisariado Etopia Regresa por segunda vez la Beca de Comisariado de Etopia, cuyo objetivo es "apoyar la profesionalización de agentes del mundo del arte en el comisariado de exposiciones, fomentar la difusión de proyectos expositivos inéditos de arte, ciencia, tecnología y sociedad". Para ello acepta candidaturas entre las que premiará a una con una exposición en la sala destinada a ello del Centro de Arte y Tecnología de Etopia. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 10 de marzo. Más información. 3 Estudios Máster de Iberdrola 2019 Hasta 55 jóvenes podrán beneficiarse de las becas que convoca Iberdrola España para estudiar el Máster en otro país y formarse como profesionales "del más alto nivel en ámbitos estratégicos para el sector". ¿Qué sector? Ingeniería, redes inteligentes, energía renovable, sostenibilidad, energí ay medio ambiente, tecnología de la ifnormación, big data, ciberseguridad, etc. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 29 de marzo a las 15.00. Más información. 4 Becas IED Barcelona Si quieres una titulación de nivel universitario gratuita ofertada por el Instituto Europeo de Diseño estás de suerte, el centro ofrece una beca del 100% a quien gane el concurso que ha puesto en marcha y que consiste en realizar un proyecto sobre qué creen los candidatos que pueden aportar para mejorar el futuro a través del diseño. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 5 de abril. Más información. 5 Becas de la Fundación Biodiversidad La Fundación Biodiversidad convoca 6 becas para universitarios titulados o FP con el fin de ofrecerles "una experiencia profesional que facilite su inserción en el mercado laboral, al tiempo que incrementen su profesionalidad en el sector medioambiental". Para ello cada becado recibirá mensualmente 600 euros. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 7 de marzo a las 14.00. Más información.