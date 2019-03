¿Cuánto crees que cuesta este diminuto bolso de 12 centímetros?

Uno de los nuevos diseños que se ha podido ver en la Semana de la Moda de París, que se viene celebrando estos días, ha dejado impactado al público por sus características tan peculiares, en concreto, en lo referente al precio y al tamaño. Se trata de un bolso diseñado por el francés Simon Porté Jacquemus, uno de los nombres más sonados del momento en el mundo de la moda. El complemento mide únicamente 6 por 12 centímetros y tiene un precio nada proporcionado: 450 euros.

La pieza se llama ‘Le Chiquito’ y, como refleja ‘La Información’ en su web, se trata de un bolso tipo ‘shopper’ disponible en varios colores y texturas. Además,tienes más ‘hermanos’ ya que su diseñador ha creado otros accesorios como ‘Le Picolo’, un bolso con cadena de las mismas dimensiones y precio, o ‘Le petiti Vanity’, de tipo bombonera con cadena cuyo tamaño es todavía más pequeño, pues miede 4,5 centímetros, pero cuesta también 450 euros.

Aunque la originalidad y creatividad de Jacquemus está teniendo buena acogida entre la crítica, no está ocurriendo lo mismo entre el público general y los usuarios de las redes sociales se han hecho eco de este particular diseño. Los twitteros no han escatimado en memes con los que reírse del precio y el tamaño de esta inusual pieza.

